Por presunto incidente vial, joven es asesinado

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Por buscar pleito, un joven que conducía una camioneta fue asesinado a balazos por los ocupantes de un carro, con quienes iba discutiendo mientras manejaba por la carretera a Matehuala; resultó con heridas de gravedad que le provocaron la muerte de manera casi instantánea.

De acuerdo a la información recabada, el hecho tuvo lugar la tarde de este domingo, inicialmente una camioneta Ford Explorer de color rojo circulaba por la carretera a Matehuala en dirección del distribuidor Juárez hacia el Anillo Periférico.

Era conducida por un jovencito de apenas 17 años de edad, quien en determinado momento se empezó a hacerse de palabras con los tripulantes de un automóvil BMW al parecer por un incidente vial y así discutieron durante un tramo.

No obstante, uno de los ocupantes del carro disparó en contra del joven, el cual recibió varios impactos y ante esto perdió el control de la dirección para chocar contra el puente de Acceso Norte, en donde finalmente quedó detenido.

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Los agresores se dieron a la fuga mientras que algunos testigos pudieron ayuda y al sitio llegaron los paramédicos, que le aplicaron los primeros auxilios pero se percataron que ya había perdido la vida a causa de las lesiones que presentaba.

Posteriormente al sitio llegó personal de Servicios Periciales para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista para la autopsia de ley y entregarlo a los familiares.