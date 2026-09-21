Reyerta entre ebrios deja un muerto a balazos

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Durante una supuesta riña entre ebrios en la colonia Los Salazares, un hombre fue ultimado a balazos luego de que salió de pleito con otros presentes, las autoridades investigan el caso ya que el presunto responsable se dio a la fuga y ahora es buscado.

La tarde de este domingo, se reportó a las autoridades que un hombre había sido baleado en la colonia Los Salazares, a inmediaciones del Anillo Periférico Norte y la carretera a Zacatecas.

Paramédicos del Centro Regulador acudieron a prestar ayuda y atendieron al herido, un hombre de unos 30 años de edad, el cual por desgracia determinaron que ya había fallecido, puesto que las balas recibidas le afectaron órganos vitales.

Respecto a los hechos, se estableció que el hoy occiso consumía bebidas embriagantes junto con otros sujetos cuando empezó a reñir con otro individuo, el cual sacó una pistola y le disparó de corta distancia propinándole varios tiros en todo el cuerpo para después emprender la huida sin que nadie lo impidiera.

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Ante el reporte, elementos de la Guardia Civil Estatal llegaron al sitio como primeros respondientes y acordonaron el área con el apoyo del Ejército Mexicano, más tarde llegó personal de Servicios Periciales para inspeccionar el sitio y realizar el levantamiento del cuerpo.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias sobre el paradero del responsable del homicidio, en espera de obtener pistas que lleven a su detención y proceder de acuerdo a la ley.