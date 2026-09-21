Va EU vs. políticos vinculados al narco

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Estados Unidos contra las Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés), advirtió que el gobierno de Donald Trump actuará contra los políticos que colaboren contra los cárteles de las drogas, a la vez que aseguró que la administración está "muy contenta" con los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el tráfico de drogas.

"Si hay políticos que trabajan con los cárteles, ya sea en México o incluso en Estados Unidos; si lo averiguamos, los buscaremos y los haremos rendir cuentas por ello", aseguró Carter en entrevista para el programa Esta Semana, con la periodista Ilia Calderón, de N+ Univision.

La llamada zarina antidrogas de Estados Unidos dijo que Washington mantiene una "estrecha comunicación" con sus homólogos mexicanos en el combate al narco.

"Estamos muy contentos con la presidenta Claudia Sheinbaum y el rumbo que está siguiendo en el manejo de los cárteles. He estado en contacto con miembros del gobierno mexicano y hemos estado trabajando juntos, con el objetivo común de erradicar a los cárteles del hemisferio occidental", dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pese a declarar su satisfacción con los esfuerzos mexicanos, la funcionaria subrayó que el presidente Donald Trump quiere ver más. "Necesitamos más acción" para que no sólo el Cártel Jalisco Nueva Generación "rinda cuentas", sino también los demás cárteles.

Esa mayor acción incluye, indicó Carter, otorgar "más dinero a las fuerzas de seguridad y al ejército están actuando contra los cárteles".

"El presidente Trump ha dejado muy claro que nuestra administración no va a quedarse de brazos cruzados y permitir que esos cárteles operen con impunidad".

Carter explicó que las decisiones sobre acusaciones y sanciones contra funcionarios por presuntos nexos con el narcotráfico, corresponden al Departamento de Estado y de Justicia. Sin embargo, subrayó que "si alguien colabora con los cárteles, si se sospecha que alguien colabora (...) o los apoya, tenemos el derecho de revocarle su visa, tenemos derecho de hacer lo que sea necesario para proteger al pueblo estadounidense, y eso es exactamente lo que vamos a hacer, y no esperaríamos menos de México, que haga lo mismo por su pueblo".