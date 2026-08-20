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Brote de ébola supera con rapidez la atención médica

Ya se reportan más 5 mil contagios en RDC

Por AP

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
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Brote de ébola supera con rapidez la atención médica
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      Bunia, RDC.- El brote de ébola en la República Democrática del Congo ha alcanzado los 5.000 casos, según mostraron datos del gobierno el miércoles, mientras los equipos de respuesta anunciaban que se está propagando a una velocidad sin precedentes, superando los esfuerzos por frenarlo en una de las regiones más remotas del país.

      Los datos del Ministerio de Salud del Congo mostraron que el brote había registrado hasta ahora 5,021 casos, incluidos 2,378 fallecimientos hasta el domingo, mientras se ensaña en algunas de las condiciones más difíciles imaginables, alimentadas por la inseguridad, el desplazamiento y los intensos movimientos de población .

      El brote ha infectado y matado a más personas a mayor velocidad que cualquier otro brote en la historia. La OMS  estima que probablemente superará el brote de 2014 a 2016 en África occidental, que fue el más mortífero registrado con más de 11.000 muertes.

      Un desafío clave ha sido la falta de vacunas o tratamientos aprobados para el raro virus de Bundibugyo, que es responsable del brote actual. La mayoría de los nuevos casos se están reportando fuera de las personas que están siendo monitoreadas, lo que muestra que se ha propagado con rapidez mientras los equipos de vigilancia tratan de ponerse al día.

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      Trish Newport, una coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras, dijo que no todas las personas en las zonas afectadas tienen la información esencial que necesitan. "La comunidad necesita estar al tanto del brote. Necesitan participar en la respuesta. Necesitan saber cuáles son los signos y síntomas y qué hacer si se enferman", dijo Newport.

      Los expertos creen que el virus comenzó a propagarse desde la ciudad minera de Mongbwalu ya en febrero, meses antes de que las autoridades declararan el brote el 15 de mayo.

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