Artículo 19 exige cesar hostigamiento contra periodista Jesús Patiño en Guanajuato

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- La organización en defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, rechazó que el hostigamiento contra el periodista Jesús Patiño Olalde, por parte del funcionario Allan León Aguirre, quien interpuso una denuncia por acoso en su contra.

Artículo 19 pide cesar hostigamiento contra periodista Jesús Patiño

Señaló que dicha denuncia se trata de "un pleito estratégico contra la participación pública", debido a que tiene como objetivo amedrentar o inhibir investigaciones que visibilizan hechos de interés público.

Además, la asociación hizo un llamado a Allan León Aguirre y a Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León, a abstenerse de iniciar procesos judiciales contra la prensa por sus investigaciones periodísticas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así como exigir a la FGR a abstenerse de investigar o archivar el caso, ya que "los hechos no constituyen un delito por estar amparados bajo el ejercicio legítimo del periodismo, según estándares internacionales sobre la libertad de expresión".

Por último, urgió a los gobiernos municipales de Guanajuato que consideren cualquier abuso de recursos públicos por parte de funcionarios o exfuncionarios que reconozcan la importancia de la libertad de prensa y de la labor periodística en sus entidades.

Periodista Jesús Patiño enfrenta denuncia de "acoso" tras denunciar red de empresas fantasma

El periodista Jesús Patiño Olalde, reportero del Periódico AM de Guanajuato, enfrenta un proceso penal por una denuncia presentada en su contra hecha por Allan León Aguirre, exsecretario de Vinculación y Atención a los Leoneses de León, luego de realizar investigaciones sobre presuntas empresas fachada que obtuvieron contratos del Ayuntamiento de local.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Patiño Olalde compartió que desde abril, su medio comenzó a realizar indagaciones sobre "empresas pantalla" relacionadas al exfuncionario, de las cuales, señalaron que fueron constituidas por personas que negaban haber participado.

"Eran unas empresas que fueron proveedoras del municipio y que fueron constituidas por personas que desconocían haber firmado estos actos de constitución en notarías públicas y que incluso algunas de ellas no sabían leer ni escribir", explicó.

Además, identificaron a una persona que había trabajado en 2018 con una empresa de la familia de la esposa de León Aguirre y que posteriormente apareció como representante legal de las compañías involucradas en procesos de adjudicación de contratos del Ayuntamiento de León.

Como parte de su trabajo periodístico, Patiño aseguró buscar a León Aguirre únicamente con fines periodísticos y como parte de su protocolo para conocer ambas versiones del hecho. Contacto que solo fue a través de mensajes de WhatsApp y que también intentó localizarlo en una empresa relacionada con su familia.

El periodista señaló que en junio recibió una respuesta del exfuncionario, quien le indicó que no tenía intención de concederle la entrevista y que se comunicaría directamente con el director del medio en el que trabajaba. Después de ese intercambio, el comunicador negó volver a tener comunicación con él.

Posteriormente, el periódico publicó otra investigación relacionada con un posible conflicto de intereses por contratos otorgados a la esposa de León Aguirre cuando él ya era funcionario público.

Tras esa publicación, el exfuncionario difundió un video en redes sociales en el que afirmó que era víctima de un supuesto "acoso sistemático" y de un "golpeteo político". Sin embargo, Patiño señaló que en ese momento no fue mencionado directamente.

Hasta el 21 de julio, aproximadamente, el periodista recibió una notificación sobre una denuncia presentada en su contra ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Según Patiño, la denuncia lo señala por presunto acoso y utiliza como parte de las pruebas las conversaciones de WhatsApp en las que solicitó una entrevista con León Aguirre.

"También, él me señala de que estaban volando unos drones en su casa y que yo era el presunto responsable de esos drones", esclareció.

Patiño mencionó que como parte del procedimiento, se le notificaron medidas de protección que establecen la obligación de no molestar al denunciante durante un periodo aproximado de 60 días.

Pese a que el proceso sigue abierto y con fechas para nuevas audiencias, el comunicador apunta que estas acciones podían afectar su trabajo periodístico.

"Sí afectaría a mi trabajo porque no podría estar en eventos donde él estuviera y también pues ya no puedo hacer como de momento trabajos periodísticos donde él pudiera estar relacionado", declaró.

Patiño consideró que permitir que autoridades o exfuncionarios recurran a procesos judiciales contra periodistas por investigaciones de interés público podría provocar que otros comunicadores modifiquen su manera de trabajar o incluso dejen de investigar determinados temas.

"Podría abrir este precedente para que otras autoridades vieran que pueden hacer este acoso judicial en contra de la labor periodística", señaló.

Finalmente, advirtió que una consecuencia de este tipo de procedimientos puede ser la autocensura, debido al temor de enfrentar denuncias o procesos legales por realizar investigaciones periodísticas.