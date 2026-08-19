Día Mundial de la Fotografía 2026: origen y técnicas para fotos en celular

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- Este 19 de agosto la comunidad global conmemora el Día Mundial de la Fotografía. La fecha rinde homenaje al momento exacto de 1839 cuando la Academia Francesa de Ciencias anunció al mundo el desarrollo del daguerrotipo, una innovación creada por Louis Daguerre que permitió capturar imágenes mediante procesos químicos e inició una disciplina artística en constante cambio.

Origen y llegada del daguerrotipo a México

El origen de esta conmemoración se remonta a la liberación de la patente del daguerrotipo en París. Aquel invento redujo significativamente los tiempos de exposición a la luz solar en comparación con ensayos previos. La primera toma urbana registrada bajo este procedimiento data de 1838 y muestra una concurrida calle parisina.

De acuerdo con registros del Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura, el daguerrotipo desembarcó en el puerto de Veracruz solo seis meses después de su presentación europea en 1839, realizándose en el convento de San Francisco la primera imagen capturada en territorio nacional. Durante dos décadas, dicha técnica predominó hasta la llegada de alternativas como el colodión húmedo, el cual hizo posible la reproducción en serie.

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Evolución histórica y social de la fotografía en México

Con el paso de las décadas, documentalistas extranjeros retrataron paisajes arqueológicos y poblados. No obstante, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en 1901 los hermanos Valleto establecieron el primer estudio fotográfico en la Ciudad de México, consolidando el uso social y publicitario del medio.

Más adelante, los acontecimientos armados de 1910 impulsaron el fotoperiodismo de la mano de figuras icónicas como la familia Casasola, Manuel Álvarez Bravo y Lola Álvarez Bravo. Finalmente, durante el movimiento estudiantil de 1968, la imagen se transformó en una pieza fundamental para la denuncia social.

En la actualidad, la masificación de los teléfonos inteligentes permite que cualquier persona capture instantes decisivos desde la palma de su mano.

Recomendaciones para mejorar fotos en celular

Según recomendaciones de la World Photography Organisation y guías técnicas de la Escuela Lente de Fotografía, la aplicación sistemática de principios de composición y manejo de luz eleva de manera notable la calidad de cualquier archivo digital.

1. Activar la cuadrícula de composición: La regla de los tercios sugiere colocar el sujeto principal en la intersección de las líneas guía para equilibrar el peso visual.

2. Conservar el espacio de movimiento: Resulta conveniente dejar un margen libre en el encuadre hacia la dirección a donde se desplaza u orienta el objetivo.

3. Alinear la línea del horizonte: Un horizonte recto evita la sensación de inestabilidad y aporta estructura a la toma.

4. Priorizar la hora dorada: De acuerdo con la Unión Internacional de Fotógrafos de Naturaleza, la iluminación durante el amanecer o atardecer ofrece tonos cálidos y sombras suaves.

5. Buscar zonas de sombra al mediodía: Ante una luz solar cenital e intensa, las áreas sombreadas ayudan a prevenir contrastes duros en el rostro.

6. Ajustar la fuente luminosa a 45 grados: Colocar la luz de frente o en un ángulo diagonal mitiga sombras no deseadas en el sujeto.

7. Limpiar la lente antes de capturar: Remover huellas dactilares y partículas de polvo recupera la nitidez original del sensor.

8. Establecer el enfoque en la mirada: En retratos, fijar el punto focal directamente en los ojos asegura el centro de interés de la toma.

9. Prescindir del zoom digital: El zoom por software degrada los píxeles; siempre resulta preferible el acercamiento físico hacia el objetivo.

10. Utilizar marcos naturales: Enmarcar al sujeto con puertas, ventanas o follaje ayuda a generar profundidad en la composición.