Noroña minimiza fallo de tribunal por violencia contra Grecia Quiroz

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- El senador Gerardo Fernández Noroña minimizó el fallo del Tribunal Electoral del estado de Michoacán, que le ordenó ofrecer una disculpa pública a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, por ejercer violencia política de género en su contra, entre otras medidas.

Fallo del Tribunal Electoral y respuesta de Fernández Noroña

En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador de Morena señaló que no se trata de una "sentencia firme", por lo que volverá a impugnarla. Fernández Noroña acusó a los magistrados de ese tribunal de no respetar el criterio establecido por la Sala Regional, en el sentido de que las declaraciones contra la alcaldesa están amparadas por la Constitución en virtud de la "inmunidad parlamentaria" de que gozan los legisladores.

"La sala regional ya había dicho cuál era el criterio y el tribunal decidió no respetarlo. Yo no tengo mayor problema porque la sentencia es un simplemente golpeteo", acusó.

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Defensa de la inmunidad parlamentaria y críticas al tribunal

Dijo que los magistrados, al afirmar que violentó a Grecia Quiroz desde su red social personal "están faltando la verdad, porque las hice (las declaraciones) en el pleno, como ahorita, y luego a la hora que hago mi videocharla comento lo que pasó en el pleno".

"Pero además es absurdo ese criterio que pretende el tribunal electoral decir que yo, senador, apenas cruzo esa puerta, dejo de ser senador. ¿Y si voy a un debate a la radio, dejo de ser senador? ¿Y si lo que digo ahí en el debate, eso ya no puede ser cubierto por la libertad de expresión que la inmunidad parlamentaria plantea? Están planteando necedades".

Señaló que el artículo 61 constitucional no dice que hay una restricción a esa inmunidad parlamentaria, aunque reconoció que este tema está a debate.

"En ningún lado dice, eso se lo están inventando ellos. Ha sido un debate largo que ha habido en el país, por quienes han dicho que se hace un uso excesivo, digamos así, del fuero constitucional, y la verdad es que no es así, o sea, ahí está gente que no tiene fuero. Los alcaldes, alcaldesas del país y que se han visto envueltos en denuncias de ilícitos y no han procedido con ellos, no porque tengan o no tengan fuero, sino porque ha habido en los regímenes anteriores una impunidad y una red de complicidades muy fuerte. Sí es parte de un debate, pero la constitución es muy clara, no dice que tu fueron y que tu libertad de expresión como legislador culmina en determinado momento, que solo se restringe a las paredes de la cámara que representas", puntualizó.

Fernández Noroña denunció este caso está siendo utilizado como parte del golpeteo "justo para querer decir, pues llevan meses diciendo que estoy sancionado, y la verdad es que no estoy sancionado".