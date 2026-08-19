Huracán Lala deja dos muertes en Isla Grande Hawai

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Mientras la gente en Hawai trabaja para retirar enormes cantidades de escombros y reparar la infraestructura dañada tras el paso del huracán Lala, los meteorólogos advirtieron el miércoles sobre la probabilidad de que se forme otro ciclón tropical al sureste de las islas.

Huracán Lala causa muertes en Isla Grande Hawai

La cifra de muertos por la tormenta aumentó a dos tras el hallazgo del cuerpo de un hombre cerca de una carretera.

Los restos del individuo, de poco más de 60 años, fueron localizados el martes por residentes en un pastizal del distrito más grande y más meridional de la Isla Grande, un día después de que se le solicitara a la policía realizar una verificación de su bienestar, informó el teniente de policía David Po´ohina en un comunicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Indicó que la muerte parece estar relacionada con la tormenta. El fin de semana pasado, Lala azotó la Isla Grande como huracán y luego rozó las islas vecinas como tormenta tropical, golpeando el archipiélago volcánico con fuertes vientos y lluvias intensas antes de desplazarse hacia el oeste. También se culpó a Lala por la muerte de una mujer de 93 años cuyo cuerpo fue encontrado el lunes, luego de que se reportara su desaparición en Naalehu, en el extremo sur de la Isla Grande.

Alerta por posible ciclón tropical al sureste de Hawai

Lala, que ahora se encuentra muy al oeste de las islas principales de Hawai, alcanzó el miércoles la fuerza de un huracán de categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 120 mph (195 km/h), en lo que el Centro Nacional de Huracanes calificó como el primer huracán de gran magnitud en el océano Pacífico Central en 2026. Pero los hawaianos fueron alertados sobre otro sistema de tormentas, ubicado muy al este-sureste.

El centro de huracanes indicó que las condiciones parecían propicias para la formación de una depresión tropical en los próximos días.

Es demasiado pronto para determinar la ubicación exacta o los posibles impactos de viento, lluvia y marejada ciclónica. Sin embargo, "los interesados en las islas hawaianas deben vigilar de cerca el desarrollo de este sistema", señaló el centro de huracanes, y añadió que ya podría ser un huracán cuando se desplace cerca de las islas o sobre ellas el fin de semana.

Los trabajos continuaban el miércoles para retirar toneladas de lodo y escombros dejados por un torrente de agua que inundó construcciones, de las cuales los vientos arrancaron algunos techos. Decenas de viviendas fueron arrastradas de sus cimientos, puentes resultaron dañados, y un tramo que se desplomó de una carretera de dos carriles impedía tener acceso a la comunidad de Pahala.

La mayor precipitación registrada —1,1 metros (43,54 pulgadas)— ocurrió en Laupahoehoe, en la costa nororiental de la Isla Grande, señaló el Servicio Meteorológico Nacional.

La empresa eléctrica Hawaiian Electric informó que unos 19.000 clientes seguían sin electricidad el miércoles en Hawai, en comparación con casi 104.000 el lunes por la tarde. Dijo que casi todos los clientes deberían tener el servicio restablecido para el viernes.

El miércoles, Lala avanzaba en dirección noroeste a 15 km/h (9 mph), y se prevé que gire hacia el norte el jueves en la madrugada. Se dirigía hacia una zona remota en el extremo noroeste del archipiélago hawaiano. Se emitieron advertencias de huracán para partes del Monumento Nacional Marino Papahanaumokuakea, desde la isla Lisianski hasta el arrecife Maro.

El servicio meteorológico indicó que se pronostica que la tormenta gire al este del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Atolón Midway. La población en uno de los lugares más remotos de la Tierra está compuesta íntegramente por unas pocas decenas de empleados del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, voluntarios y contratistas. Los meteorólogos dijeron que había avisos relacionados con los trópicos para el atolón Midway, y que cualquier impacto podría incluir algo de oleaje elevado con una cantidad limitada de lluvia.