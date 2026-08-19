Cancelan concierto de Luis R. Conríquez en Feria Fresnillo

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ZACATECAS, Zac., agosto 19 (EL UNIVERSAL).- Las autoridades del gobierno de Zacatecas, así como del ayuntamiento de Fresnillo, confirmaron la cancelación de la presentación del cantante de corridos bélicos Luis R. Conríquez en la Feria Nacional de Fresnillo (Fenafre), de igual manera, el gobierno estatal anunció que también se evalúa la cancelación del cantante Óscar Maydon del cartel de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), ya que se analizará si su repertorio musical también hace apología del delito.

Acciones de la autoridad

Estos anuncios fueron emitidos por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, durante una conferencia de prensa de la Mesa Estatal de Paz y Seguridad, realizada en el municipio de Fresnillo, luego que anoche el gobierno de Zacatecas hizo público un oficio donde se exhortaba al alcalde fresnillense, Javier Torres, a retirar de la cartelera al cantante Luis R. Conríquez, quien estaba programado para dar su concierto el próximo 28 de agosto.

También se precisó que en esta nueva reunión que las autoridades de seguridad y del gobierno estatal tuvieron con las autoridades de Fresnillo, se acordó que para evitar pérdidas financieras o un eventual conflicto legal por incumplimiento de contrato que afecte al Patronato de la Feria Nacional de Fresnillo, el Gobierno del Estado otorgará un apoyo económico extraordinario para cubrir la penalización y la nueva contratación.

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"Llegamos a un acuerdo con el municipio para reemplazar a este artista, proceso en el cual participará activamente el Gobierno del Estado aportando recursos económicos. El objetivo central es garantizar una feria familiar y contribuir a la recuperación del tejido social", dijo el funcionario estatal.

Mientras que el alcalde de Fresnillo confirmó que acatará la recomendación que le hizo el gobierno estatal "a efecto de no abonar y, sobre todo, de apelar a este tema tan sentido que es salvaguardar la integridad de los asistentes y, por supuesto, de que no contravengamos la política nacional y estatal que tenemos particularmente en el tema de la apología del delito".

Ante esta determinación, reconoció que pidió al gobernador David Monreal que los apoyara económicamente, tras precisar que al hacer la cancelación habrá una penalización que en próximas horas estarán atendiendo el asunto para reemplazar a Luis R. Conríquez por otro artista.

¿Qué declararon las autoridades sobre la seguridad?

Por su parte, Reyes Mugüerza también admitió que en la reunión de la Mesa de Seguridad se abordó que también se buscará al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) para que se evalúe la presentación de Óscar Maydon, concierto que se tiene programado para el 14 de septiembre en el Palenque, ya que corre con la misma suerte de comprobarse que sus temas enaltecen a la delincuencia.

"Que quede muy claro: nada de apología del delito es nada, ni en la Feria de Fresnillo ni en la Feria Nacional de Zacatecas. Son lineamientos que vamos a hacer cumplir respetando la autonomía municipal", enfatizó Reyes Mugüerza.

El encargado de la política interna del Estado reconoció que los lineamientos emitidos por la Mesa de Seguridad no constituyen leyes obligatorias ni vinculantes para las alcaldías, por lo que su adopción recae en la voluntad política de cada municipio.

Sin embargo, destacó y reconoció la disposición de la administración municipal de Fresnillo para ajustar su cartelera artística y sumarse a la estrategia de pacificación en la entidad, marcando un precedente sobre el uso de recursos públicos en eventos masivos.

Por su parte, el general Arturo Medina Mayoral fue el encargado de presentar el operativo especial de seguridad que se aplicará en la Feria Nacional de Fresnillo, que consistirá en cuatro cinturones de seguridad.

Explicó que el mando y control general del operativo estará permanentemente bajo la dirección del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Policía Estatal Preventiva, la Policía Metropolitana, la Policía Municipal, la Policía Vial y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El primer cinturón abarcará al recinto ferial con proximidad social custodiado por equipos mixtos de ocho elementos, mientras que el segundo cinturón será en el perímetro cercano y control de vialidades en esa zona.

En tanto que el tercer cinturón cubrirá los accesos a la cabecera municipal de Fresnillo y el cuarto cinturón será un blindaje carretero que encabezará el Ejército Mexicano, apoyado por la Guardia Nacional y policías municipales, y la cobertura de patrullajes en los ejes carreteros y accesos principales provenientes de Valparaíso, Jerez, Plateros, Zacatecas y Durango.