Brote de virus es una "situación muy peligrosa", advierte jefe de la ONU

El brote de un virus que comenzó en China "no está fuera de control pero es una situación muy peligrosa", dijo el martes el secretario general de Naciones Unidas a The Associated Press.

"Los riesgos son enormes y necesitamos están preparados en todo el mundo para eso", explicó Antonio Guterres durante una entrevista.

Según Guterres, si el virus se extiende a países con "menos capacidad en sus servicios médicos" se necesitaría mucha solidaridad internacional.

Egipto reportó recientemente su primer caso, despertando el temor a una posible propagación por el continente africano.

El brote ha infectado a más de 73.000 personas en todo el mundo y ha causado más de 1.800 muertes, casi todas en China. La Organización Mundial de la Salud nombró la enfermedad COVID-19, en referencia a su aparición a finales del año pasado y al coronavirus que la causa.

China reportó 1.886 nuevos casos y otras 98 muertes por coronavirus el martes. Un reporte que señaló que el brote causó síntomas leves a la mayoría de los infectados provocó el optimismo moderado de las autoridades sanitarias globales.

Personas que fueron o salieron de la región más afectada de China, en el centro del país, estuvieron relacionadas con los primeros casos de COVID-19 confirmados en el extranjero. Pero Japón, Singapur y Corea del Sur han identificado nuevos casos sin una vinculación clara con China o con expacientes, aumentando la preocupación porque el virus se propague de forma local.

El máximo responsable de la ONU estaba en Pakistán para acudir a una conferencia para conmemorar los 40 años de la llegada de refugiados afganos.