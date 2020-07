Bulgaria vive el décimo cuatro día de manifestaciones contra el Gobierno

SOFÍA, Bulgaria (EFE).- Por décimo cuarto día consecutivo, miles de manifestantes exigieron este miércoles en Sofía la dimisión del gobierno populista conservador y del fiscal general de Bulgaria, acusados de corrupción.



La oposición socialdemócrata y los manifestantes aseguran que el primer ministro, Boiko Borisov, y el controvertido fiscal general, Ivan Geshev, mantienen relaciones con estructuras mafiosas en el país balcánico.

"No debe haber cargos públicos sobre los que nadie puede ejercer ningún control. Queremos que el fiscal general rinda cuentas por sus actividades y no golpee de forma selectiva a los que no le gustan", señaló hoy un manifestante frente al Palacio de Justicia en Sofía en declaraciones a la emisora bTV.

Se refiere a un registro policial, ordenado por Geshev hace dos semanas, de las oficinas del presidente búlgaro, Rumen Radev, un crítico del ejecutivo de Borisov.

El detonante de las protestas en Bulgaria fue la difusión de un vídeo a comienzos de julio en el que se ve como guardaespaldas del Servicio Nacional de Protección expulsan a un político opositor de una playa pública, usada como propiedad privada por Ahmed Dogan, un político y millonario empresario, sin función pública.

Radev criticó con dureza ese episodio y exigió la renuncia del gobierno. Al día siguiente, se produjo el registro en su oficina y dos de sus asesores fueron detenidos.

Borisov se niega a dimitir y superó ayer, martes, una moción de censura en su contra en el Parlamento mientras que para mañana, jueves, ha anunciado una remodelación de su gabinete, con la que pretende calmar los ánimos en las calles.

Bulgaria es el país más pobre de la Unión Europea (UE), en la que entró en 2007, y es considerado además como uno de los más corruptos del bloque comunitario.