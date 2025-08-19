Buscan sobrevivientes de deslaves en Pakistán

Angustiados, los rescatistas buscaban en áreas remotas a personas que fueron arrastradas por las inundaciones repentinas del fin de semana, al tiempo que el número de muertos alcanzó los 277 el lunes. Un funcionario respondió a la falta de advertencias de evacuación diciendo que la gente debería haber construido sus casas en otro lugar.

Un clima cambiante ha hecho que los residentes de las áreas montañosas esculpidas por ríos en el norte de Pakistán sean más vulnerables a lluvias intensas y repentinas. Más de 150 personas seguían desaparecidas en el distrito de Buner, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, después de las inundaciones repentinas del viernes.

Los aldeanos han dicho que no se emitieron advertencias desde los altavoces de las mezquitas, un método tradicional para alertar sobre emergencias en áreas remotas. El gobierno ha indicado que la lluvia repentina fue tan intensa que el diluvio golpeó antes que se pudiera dar aviso a los residentes.

El portavoz de los servicios de emergencia, Mohammad Suhail, señaló que se encontraron tres cuerpos el lunes. El ejército ha desplegado ingenieros y maquinaria pesada para despejar los escombros.

El domingo, el ministro jefe provincial, Ali Amin Gandapur, dijo que muchas de las muertes podrían haberse evitado si los residentes no hubieran construido casas a lo largo de los cauces y riberas.