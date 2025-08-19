Dispara agente de EU vs. paisano

Un agente federal disparó contra un vehículo en movimiento después de que el conductor se negó a bajar la ventanilla durante un control de inmigración en el sur de California y se dio a la fuga, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

El conductor impactó con su vehículo a dos agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés), mientras trataba de escapar el sábado, por lo que uno de los agentes disparó “en defensa propia”, indicó un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés). Nadie fue alcanzado por los disparos.

Según el DHS, los agentes llevaban a cabo un “operativo dirigido”, pero no proporcionó detalles adicionales sobre los motivos por los que iban tras el hombre, quien no fue identificado. El incidente ocurrió poco antes de las 9 de la mañana en el condado de San Bernardino, al este de Los Ángeles.

Javier Hernandez, director ejecutivo de Inland Coalition for Immigrant Justice, se comunicó con la familia del hombre y proporcionó su versión del incidente, parte del cual fue captado en video por el hijo y el yerno del conductor que viajaban en el vehículo.

Hernandez no reveló el nombre del conductor, y el DHS no lo identificó. Hernández dijo se trata de un mexicano de 43 años de edad que ha vivido en Estados Unidos durante 23 años y no tiene estatus legal. Su hijo, de 18 años, y el yerno, de 23, son ciudadanos estadounidenses, destacó Hernandez.

El conductor llamó al Departamento de Policía de San Bernardino y reportó que había sido detenido por hombres enmascarados, quienes rompieron la ventana de su auto y le dispararon, señaló la policía en un comunicado. El DHS no respondió a preguntas sobre si tenían una orden judicial y si aún buscaban el arresto del hombre.