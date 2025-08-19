Pide UE a Rusia retorno de niños ucranianos

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió este lunes que “todos los niños ucranianos deben ser devueltos”, en referencia a los menores separados de sus padres y abuelos durante la guerra y que Rusia quiere dar en adopción, sin que sus familias puedan recuperarlos.

Von der Leyen señaló que ésta “debería ser una de las principales prioridades” de las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, durante un encuentro en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien agradeció que haya mencionado la importancia del tema; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y los mandatarios de Francia, Alemania, Reino Unido, Finlandia e Italia.

Según la presidenta del Ejecutivo comunitario, los europeos se desplazaron hasta la Casa Blanca como “amigos y aliados” después de la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en el mes de junio en La Haya y tras haber acordado el “mayor tratado comercial” que haya tenido lugar entre las dos potencias.

Von der Leyen también subrayó la necesidad de una paz “justa y duradera” en Ucrania que paralice las matanzas en el país invadido por Rusia y subrayó la importancia de que Estados Unidos se comprometa a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania.

