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Cae avioneta en Francia; 11 muertos

Por AP

Junio 29, 2026 03:00 a.m.
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Cae avioneta en Francia; 11 muertos
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      Nancy, Francia.- Una avioneta de paracaidismo se estrelló el domingo en el noreste de Francia, lo que provocó la muerte de las 11 personas que iban a bordo, informaron las autoridades.

      La avioneta sufrió una avería y "cayó casi verticalmente" poco después de despegar del aeródromo de Nancy-Essey, en las afueras de la ciudad de Nancy, declaró Yves Séguy, prefecto de la región de Meurthe-et-Moselle.

      Se estrelló en el borde de una zona urbanizada cerca del aeródromo, dijo al canal BFM-TV.

      "De haber ocurrido apenas unas decenas de metros más lejos, el accidente podría haber causado víctimas colaterales", manifestó el prefecto Séguy.

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      Según el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24, el avión se inclinó hacia la izquierda después de despegar y se estrelló menos de un minuto después cerca de viviendas.

      Los fallecidos son cinco instructores de paracaidismo, cinco clientes y el piloto, según L´Est Républicain, un periódico local.

      Sitios de seguimiento de vuelos identificaron la avioneta como una Pilatus PC-6 monomotor, un avión pequeño para transportar carga, pasajeros y paracaidistas.

      Los paracaidistas iban a saltar en tándem, dijo el alcalde de Nancy, Mathieu Klein, a la emisora pública France Info. 

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