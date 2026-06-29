Cae avioneta en Francia; 11 muertos

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Nancy, Francia.- Una avioneta de paracaidismo se estrelló el domingo en el noreste de Francia, lo que provocó la muerte de las 11 personas que iban a bordo, informaron las autoridades.

La avioneta sufrió una avería y "cayó casi verticalmente" poco después de despegar del aeródromo de Nancy-Essey, en las afueras de la ciudad de Nancy, declaró Yves Séguy, prefecto de la región de Meurthe-et-Moselle.

Se estrelló en el borde de una zona urbanizada cerca del aeródromo, dijo al canal BFM-TV.

"De haber ocurrido apenas unas decenas de metros más lejos, el accidente podría haber causado víctimas colaterales", manifestó el prefecto Séguy.

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Según el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24, el avión se inclinó hacia la izquierda después de despegar y se estrelló menos de un minuto después cerca de viviendas.

Los fallecidos son cinco instructores de paracaidismo, cinco clientes y el piloto, según L´Est Républicain, un periódico local.

Sitios de seguimiento de vuelos identificaron la avioneta como una Pilatus PC-6 monomotor, un avión pequeño para transportar carga, pasajeros y paracaidistas.

Los paracaidistas iban a saltar en tándem, dijo el alcalde de Nancy, Mathieu Klein, a la emisora pública France Info.