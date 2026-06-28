Irán lanza ataques con drones y misiles en Baréin y Kuwait

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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán volvió a lanzar drones y misiles el domingo contra Baréin y Kuwait tras nuevos ataques aéreos de Estados Unidos que alcanzaron a la República Islámica, y amenazó con una "parálisis total" de las negociaciones para poner fin a la guerra si Washington continúa con sus ataques.

Acciones de la autoridad

Los esfuerzos por reabrir el estrecho de Ormuz sin la supervisión directa de Irán han desencadenado días de fuego cruzado. Un organismo marítimo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos afirmó el sábado que ampliará una ruta cerca de Omán para permitir el tráfico tanto de entrada como de salida.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, reiteró el domingo la afirmación de que Teherán debe gobernar el estrecho hacia el golfo Pérsico por el que antes pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo.

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"Cualquier intento de establecer arreglos nuevos o separados de los que actualmente está llevando a cabo la República Islámica de Irán sólo conducirá a más complicaciones, retrasará la reapertura del estrecho de Ormuz y aumentará el nivel de tensión", advirtió Araghchi.

La comunidad mundial ha considerado durante mucho tiempo el estrecho un paso internacional, pese a estar situado en aguas territoriales de Irán y Omán. En los últimos días, Irán ha atacado en dos ocasiones a buques que transitaban por una ruta cerca del lado omaní.

Pakistán, un mediador clave, anunció que las conversaciones se reanudarán el martes entre Estados Unidos e Irán sobre los términos de su acuerdo provisional. El gobierno del presidente Donald Trump reafirmó el domingo que no se ha cancelado nada y que las conversaciones técnicas siguen según lo previsto para los próximos días.

Las conversaciones incluyen arreglos en torno al estrecho, la eliminación de un bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes y las sanciones contra Irán, y el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido. Estados Unidos e Irán tienen 60 días desde la firma del memorando de entendimiento a principios de este mes para concretar los detalles.

La continuación del conflicto en Líbano amenaza el acuerdo, que establece que los combates deben terminar en todos los frentes antes de siquiera discutir ciertos asuntos.

Impacto en la comunidad

La Guardia Revolucionaria iraní se atribuyó la responsabilidad de los ataques en Baréin y Kuwait.

Kuwait, que alberga una importante base del Ejército de Estados Unidos, informó que las defensas antiaéreas interceptaron drones iraníes y dos misiles justo después de los ataques estadounidenses en Irán. No había reportes de heridos ni de daños.

Baréin afirmó que los ataques iraníes dañaron un edificio residencial cerca del aeropuerto internacional y que nadie murió. En Baréin está la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos. El edificio dañado no estaba cerca de su cuartel general.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Baréin emitió un comunicado en el que condenó lo que calificó como "una peligrosa escalada que revela que lo que Teherán está haciendo no es un acto pasajero ni un incidente aislado, sino más bien un enfoque deliberado y un patrón sistemático de agresión repetida".

Más tarde el domingo, Qatar reveló que un civil había muerto y otra persona resultó herida por metralla relacionada con "operaciones militares en la zona" luego que un buque no regresara a la hora prevista el sábado. No dio detalles.

Trump acusa a Irán de violar el alto el fuego

El ejército de Estados Unidos informó que atacó "infraestructura de vigilancia" militar iraní, sistemas de comunicación, emplazamientos de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y capacidades de colocación de minas tras un ataque contra un buque el sábado. Ese buque, el petrolero Kiku con bandera de Panamá, transportaba crudo para la empresa estatal de energía de Qatar, otro mediador clave.

Trump acusó en redes sociales a Irán de violar el acuerdo y advirtió que podría llegar un punto en que Estados Unidos "se verá obligado a completar el trabajo militarmente".

"¡Si eso ocurre, la República Islámica de Irán dejará de existir!", escribió Trump.

El intercambio de fuego comenzó cuando un dron iraní impactó el jueves contra un buque mercante frente a la costa de Omán y el ejército estadounidense respondió.

El tráfico de buques en el estrecho había aumentado en las últimas 72 horas "pese al elevado entorno de amenaza", aseveró el domingo el organismo marítimo multinacional supervisado por la Marina estadounidense, y añadió que "los tránsitos comerciales asistidos por Estados Unidos continuaron sin interrupción".

Añadió que se habían realizado 89 de esos tránsitos, por debajo del promedio histórico de 138 buques al día.

Irán pide nueva "unidad de control del conflicto" en Líbano

La semana pasada, Israel y Líbano firmaron un acuerdo marco para poner fin a los últimos combates entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, que comenzaron dos días después que estallara la guerra con Irán cuando Hezbollah disparó contra Israel. Las fuerzas israelíes han respondido con una invasión del sur de Líbano y has indicado que no se retirarán hasta que Hezbollah sea desarmado.

El acuerdo no incluyó a Irán ni a Hezbollah, que lo ha criticado y rechazó los exhortos a desarmarse.

El domingo, el ministro iraní de Relaciones Exteriores volvió a decir que Estados Unidos debe obligar a Israel a detener los ataques y retirarse. Israel ocupa alrededor de 600 kilómetros cuadrados (231 millas cuadradas) en el sur de Líbano, un territorio que dice necesitar como zona de seguridad.

Los choques esporádicos han continuado, y el líder de Hezbollah dijo el sábado que el grupo continuará luchando hasta que Israel se retire de Líbano.

El principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, comentó el domingo que una reunión de una nueva "unidad de control del conflicto" formada entre Irán, Estados Unidos y Líbano deberá reunirse lo antes posible, reportó la radiodifusora estatal iraní .

Dos ataques separados impactaron el sur de Líbano el domingo por la mañana —uno en la localidad de Taybeh y otro en la zona de Nabatiyeh—, según la Agencia Nacional de Noticias de Líbano. Por ahora no hay información sobre víctimas.

Durante la noche, milicianos de Hezbollah mataron a un soldado israelí en la aldea de Deir Siryan, en el sur de Líbano, según el ejército israelí. Hezbollah no comentó sobre el incidente.

Israel ataca aldea en Siria

El ejército de Israel atacó la aldea de Abdin, en la provincia de Daraa, en el sur de Siria, con bombardeos de artillería el domingo por la noche, publicaron medios estatales sirios. No hay reportes de víctimas de momento.

El gobierno provincial de Daraa informó en un comunicado que residentes de la aldea habían arrojado piedras a un convoy israelí cuando avanzó hacia la aldea, y que las tropas se retiraron tras la intervención de fuerzas de paz de Naciones Unidas. Añadió que el bombardeo de artillería israelí obligó a los residentes de Abdin a huir de la aldea.

Más temprano el domingo, el ejército de Israel indicó que había matado a varios hombres armados en el sur de Siria, pero no dio detalles. No hubo declaraciones de autoridades sirias.

Israel tomó el control de una zona de amortiguamiento patrullada por Naciones Unidas en el sur de Siria en diciembre de 2024 tras la destitución del expresidente sirio Bashar Assad en una ofensiva insurgente. Autoridades israelíes calificaron inicialmente la medida como temporal, pero más recientemente han dicho que planean ocupar la zona indefinidamente.