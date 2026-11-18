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El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, renunció este martes al cargo, luego de que un grupo de diputados pidiera someterlo a un juicio político por el caso del intervenido Ueno bank, que ha derivado en la destitución y la posterior detención del expresidente Santiago Peña.

Rolón, quien juró al cargo en marzo de 2023 para un periodo de cinco años, comunicó la decisión, mediante una misiva dirigida al presidente del país, Pedro Alliana, "en el marco del juicio político procedimentalmente instalado en la Cámara de Diputados".

Horas antes, un grupo de diputados de la oposición y disidentes del oficialismo presentó una acusación para solicitar un proceso de juicio político contra Rolón por "mal desempeño de funciones".

Los legisladores señalaron a Rolón de presunta "conducción deficiente de la investigación" contra Ueno bank, y por haber "retenido durante siete meses" una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Peña.

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La diputada opositora Rocío Vallejo -una de las promotoras del proceso- declaró a la radio ABC Cardinal que si Alliana acepta la renuncia de Rolón "terminaría ahí" el pedido de juicio político, e indicó que el "fiscal adjunto penal más antiguo" debería asumir el cargo de forma interina.

La dimisión del titular del Ministerio Público se produce en medio de la crisis política que ha desatado en el país la intervención de Ueno, comunicada por el Banco Central (BCP) el pasado 3 de noviembre y que afectó a miles de clientes, entre ellas distintas instituciones públicas que depositaron sus recursos en ese banco durante el ahora truncado mandato de Peña.