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Grupo Herdez cuenta con más de 3,800 productores mexicanos en su red de abastecimiento, el 92 por ciento de ellos pertenecientes a pequeñas y medianas empresas, según indicó la compañía en su documento Gastronomía Sostenible, difundido con motivo del Día de la Gastronomía Sostenible. Una parte importante de las compras agrícolas proviene de proveedores que participan en un programa de agricultura sostenible y regenerativa, enfocado en el cuidado del suelo y del agua en el campo.

El programa se denomina Programa de Agricultura Sostenible y Regenerativa, conocido por sus siglas PASyR, y concentra la mayor parte de las compras agrícolas del grupo. En el documento, fechado en junio de 2025, la compañía detalla que, de las 134,081 toneladas de materias primas agrícolas y apícolas adquiridas durante el ejercicio analizado, el 57.6 por ciento procedió de proveedores incluidos en él. El dato permite dimensionar el peso del modelo dentro de la cadena de abastecimiento de una empresa con más de 1,500 productos.

Grupo Herdez mide el efecto del cultivo regenerativo sobre el agua y las emisiones

En materia de agua, las técnicas sostenibles aplicadas en más de 8,000 hectáreas lograron ahorros de hasta 60 por ciento, cifra que corresponde al mejor resultado registrado. En emisiones, la agricultura regenerativa redujo hasta 6.5 por ciento el CO2 en los cultivos cubiertos durante 2024.

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Por su parte, la huella de carbono por hectárea bajó de 3.1 a 2.9 toneladas de CO2e con el enfoque de fertilización conocido como 4R, que ajusta la fuente, la dosis, el momento y el lugar de aplicación del fertilizante. La compañía añade que la productividad subió hasta 11 por ciento en cultivos como tomate, maíz, cebolla y hierbas aromáticas.

Labranza cero y riego por goteo llegan al trigo regenerativo de Grupo Herdez

La iniciativa de trigo regenerativo abarca unas 3,400 hectáreas por ciclo de cosecha y reúne a más de 50 agricultores. Promueve la siembra directa, el riego por goteo y el manejo agroecológico de plagas, prácticas que protegen la estructura del suelo y racionalizan el uso de agua. La labranza cero evita remover el suelo antes de sembrar, mientras que el riego por goteo entrega el agua directamente a la raíz de cada planta.

El cereal amplía el abanico de cultivos del modelo, que ya incluía tomate, maíz, cebolla y hierbas aromáticas. Grupo Herdez enmarca la iniciativa en su estrategia de sostenibilidad, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2 (hambre cero), 8 (trabajo decente y crecimiento económico), 12 (producción y consumo responsables) y 15 (vida de ecosistemas terrestres). Los cuatro objetivos abarcan temas que van del acceso a los alimentos al uso responsable de los recursos naturales y a las condiciones de trabajo en el campo.

Grupo Herdez vincula el abastecimiento agrícola con la responsabilidad social

Junto con los objetivos de la agenda de Naciones Unidas, la empresa es signataria del Pacto Mundial de la ONU desde 2012. Su plan de responsabilidad social se organiza en torno a tres pilares, personas, comunidad y planeta, según recoge Mexico News Daily.

Con una red de más de 3,800 productores, de los cuales 92 por ciento son pymes, Grupo Herdez presenta el modelo como una forma de enlazar el abastecimiento de sus alimentos con la conservación del agua y del suelo, y con el ingreso de quienes cultivan las materias primas. Cada productor que se incorpora amplía una cadena que, por la variedad de su portafolio, necesita abastecerse de cultivos muy distintos en distintas regiones del país. Las cifras proceden del propio documento de la compañía y corresponden a cultivos y superficies concretos, de modo que describen resultados del programa en áreas específicas.