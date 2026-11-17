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El presidente del consejo de administración de Nvidia, Harvey Jones, afirmó el martes que la junta directiva de la compañía no tiene intención de restituir a Jensen Huang como director general.

Huang había señalado apenas horas antes que estaba dispuesto a regresar para tomar las riendas de la empresa fabricante de microprocesadores si recibía la invitación del consejo. Fue la primera declaración pública de Huang desde que dejó abruptamente la compañía la semana pasada luego de que salió a relucir una relación extramarital con una presunta espía de China.

Huang señaló en redes sociales que si el consejo llegaba a la decisión de que su regreso era lo mejor para los accionistas, los empleados, la empresa y el país, se sentiría "honrado de responder a estos llamados". Reconoció haber cometido "errores graves" en su vida personal.

Algunas figuras de la industria tecnológica —incluido el CEO de SpaceX y Tesla, Elon Musk— han pedido la restitución de Huang, un destacado promotor de la industria de la inteligencia artificial que supervisó el desarrollo de Nvidia como el proveedor clave de chips que impulsan modelos avanzados de IA. El presidente estadounidense Donald Trump, un aliado de Huang, también se ha expresado a favor de su regreso al frente de la empresa.

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Huang reconoció haber cometido "errores graves" en su vida personal, pero aseguró que ha recibido una "oleada" de apoyo por parte de empleados, inversionistas, socios comerciales y clientes para su regreso.

El reporte de ganancias de la compañía no mencionó a Huang

En su reporte trimestral dado a conocer el martes, Nvidia no hizo mención de la salida de Huang o de su posible regreso.

A pesar de la agitación, Nvidia superó ampliamente las expectativas trimestrales de Wall Street, obteniendo ingresos por más de 116.000 millones de dólares, el doble del nivel de hace un año. La compañía también registró una ganancia neta de 2,70 dólares por acción, superando las estimaciones de 2,48 dólares.

Nvidia, con sede en Santa Clara, California, no respondió a una solicitud de comentarios sobre la declaración de Huang.

Se tenía previsto que la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, hable con analistas de Wall Street en la llamada de resultados por primera vez desde que fue nombrada CEO interina.

Una solicitud en defensa de Huang creada la semana pasada ha estado ganando impulso, sumando firmas de miembros del personal actual y anterior de Nvidia, inversionistas y otros partidarios de Silicon Valley. La petición solicita al consejo el regreso de Huang mientras avanza una investigación independiente o hasta que haya "pruebas convincentes" de que su salida es lo mejor para la compañía.

"Nos preocupa que Jensen haya sido removido sin un debido proceso significativo", dijeron los organizadores en una carta abierta. "No se nos ha mostrado evidencia que sustente la acusación de que la mujer en torno a la cual gira esta controversia fuera una espía".

Trump insinuó el lunes un posible regreso de Huang, asegurando que el ex CEO "aprendió una gran lección" y que "ciertamente no le importaría" que fuera restituido.

Huang renunció la semana pasada como director de Nvidia, aparentemente destituido por el consejo después de las revelaciones de que tuvo amoríos extramaritales, tanto con una empresaria china sospechosa de ser un activo de inteligencia para Beijing como con una alta ejecutiva de la empresa.

La empresaria china que presuntamente estaba vinculada con los servicios de inteligencia de China era ejecutiva de la compañía de cómputo en la nube Megaspeed International, una empresa que está siendo investigada por Estados Unidos debido a una presunta violación de los controles de exportación estadounidenses mediante el desvío ilegal de chips avanzados de IA de Nvidia a empresas chinas.

Huang enfrenta un interrogatorio del Congreso

También el martes, miembros de la Cámara de Representantes dijeron que Huang aceptó voluntariamente comparecer para entrevistas transcritas mientras la compañía enfrenta un creciente escrutinio a nivel nacional sobre la venta de sus chips informáticos avanzados.

Huang comparecerá ante comisiones legislativas el 1 de diciembre, seguido por el asesor jurídico de la compañía, Tim Teter, el 2 de diciembre.

"Esperamos escuchar a Jensen Huang y Tim Teter sobre sus roles en una posible violación de nuestra seguridad nacional", de acuerdo con un comunicado de los presidentes de tres comisiones de la Cámara de Representantes que supervisan cuestiones sobre China y de inteligencia.

"El pueblo estadounidense necesita respuestas sobre el papel del Sr. Huang y de Nvidia en permitir que peligrosos actores de la RPC (República Popular China) accedan a nuestros chips más avanzados, así como el papel de un posible activo de inteligencia chino en este escándalo", dijeron los legisladores.

En tanto, Nvidia anunció la creación de una nueva comisión del consejo de administración para supervisar el cumplimiento en materia de seguridad nacional y comercio mundial tras las revelaciones sobre Huang.

En el comunicado que detalla sus resultados de agosto a octubre, Nvidia dijo que los ingresos en un segmento clave del negocio —centros de datos— se duplicaron con creces hasta alcanzar los 107.600 millones de dólares. También proyectó que los ingresos para el trimestre actual alcanzarían los 130.000 millones de dólares, por encima de las expectativas de Wall Street.

Los chips avanzados de Nvidia tienen una gran demanda porque son esenciales para la informática en la nube y los centros de datos que sustentan el auge de la inteligencia artificial, pero enfrentan restricciones para su venta a China. Trump declaró que era "bueno" que Nvidia hubiera creado el comité de supervisión.

"Sí, es una buena idea. Es una gran empresa", expresó Trump poco después de llegar el martes a la capital de Filipinas, donde participó en una sesión fotográfica con los jefes de Estado de Australia, India y Japón. "Es una gran idea."