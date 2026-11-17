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El cardenal del Vaticano que supervisa la atención de los fieles católicos en Tierra Santa visitó Jerusalén el martes y manifestó que quería transmitir la presencia del papa León XIV en tiempos particularmente difíciles para los cristianos de la región.

El cardenal Claudio Gugerotti, prefecto del Dicasterio del Vaticano para las Iglesias Orientales, rezó ante el Santo Edículo dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro, que marca el lugar donde según la creencia cristiana, Jesús fue sepultado y resucitó de entre los muertos.

"Señor, estuviste aquí físicamente", rezó Gugerotti. "Señor, da esperanza al mundo".

Líderes de otras denominaciones cristianas en Jerusalén escucharon atentamente. La ceremonia, cargada de incienso y con clérigos vestidos con solemnes hábitos, ofreció una muestra de unidad en la basílica donde en ocasiones han compartido con tensión el espacio de culto, en un arreglo singular que se remonta al siglo XIX.

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Precedidos por gaiteros, filas de frailes franciscanos y una gran cruz, Gugerotti y otros líderes cristianos avanzaron en procesión por los estrechos callejones de piedra de la Ciudad Vieja de Jerusalén hasta la antigua iglesia.

El acoso contra el clero y los fieles allí ha ido en aumento. Un inusual ataque violento contra una religiosa en abril estremeció a todo Israel.

"Sabemos que no siempre somos bienvenidos", comentó la hermana Marie Reine, una monja católica que se unió a la procesión con su hábito blanco. "Pero nuestra presencia también puede traer paz".

La mayoría de los cristianos de Israel son palestinos, que han sido blanco de una retórica encendida después de que partidos liderados por árabes lograran avances históricos en las elecciones nacionales del mes pasado. Y la vecina Jordania está conmocionada por un ataque que mató a nueve fieles durante un servicio en una iglesia greco-ortodoxa.

"Rezamos para que estos días confirmen en la fe y en la esperanza a nuestros sacerdotes y religiosos, que sirven con gran fidelidad en condiciones a menudo exigentes; a nuestras familias, que eligen, día tras día, permanecer; y a nuestros jóvenes, que necesitan saber que la Iglesia está a su lado mientras buscan construir un futuro aquí", señaló el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, en un comunicado antes de la visita.

Un padre católico que participó en la procesión del martes contó que sus hijos quieren que la familia se vaya de Jerusalén, donde muchos cristianos afirman que las tensiones han crecido desde la guerra desencadenada por los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Estar aquí es una vocación", expresó Andre Haddad. "No podemos simplemente huir de nuestra realidad".

La emigración de cristianos de toda Tierra Santa es una preocupación cada vez mayor, según líderes eclesiásticos y laicos. Muchos cristianos en Israel se sienten especialmente vulnerables al crimen organizado porque son una minoría diminuta y creen que el Estado les brinda poca protección "porque soy otro árabe", dijo Wadie Abunassar, un líder de la comunidad católica de la ciudad israelí de Haifa, en el norte del país.

La visita de seis días de Gugerotti también incluye una parada en Belén, donde visitará la Basílica de la Natividad —donde según la creencia cristiana nació Jesús— y una mezquita. La ciudad está en la Cisjordania ocupada, donde musulmanes palestinos y miembros de la menguante minoría cristiana han denunciado la violencia de colonos israelíes.

También planea reunirse con los líderes de las iglesias greco-ortodoxa y armenia en Jerusalén, varios de los cuales asistieron a las oraciones del martes. Durante su primer viaje papal a Oriente Medio el otoño pasado, León rezó para que los cristianos pudieran volver a estar unidos tras más de 1.000 años de división entre las iglesias orientales y occidentales.

La agenda pública de Gugerotti no incluye reuniones con líderes israelíes. León se ha acercado a líderes de la fe judía desde la inauguración de su pontificado el año pasado, lo que ha despertado esperanzas de un nuevo comienzo tras una relación tensa bajo su predecesor. Se ha pronunciado contra el aumento del antisemitismo, al tiempo que ha pedido el fin de la guerra y del desplazamiento en Gaza.