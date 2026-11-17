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La secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, Gloria Imelda Félix Niebla, reveló que en un Centro de Atención Infantil fue detectado un brote de contagios de influenza que afectó a 13 niños, los cuales fueron aislados y enviados a sus hogares para la atención médica.

Comentó que como parte del protocolo que se puso en marcha el aula fue cerrada y sanitizada para cortar cualquier nuevo contagio entre el resto de los menores que se atienden, que van de meses de nacidos a tres años.

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Indicó que dado a las variaciones de las temperaturas se presentó este primer caso de contagios en 13 niños, en uno de los centros de la capital del estado, en donde el personal lo detectó y puso en práctica los protocolos establecidos como medida de prevención con el resto de los niños y niñas que se atienden.Señaló que cuando se detectan pequeños problemas respiratorios se pide a los padres de familia que los mantengan en sus hogares bajo sus cuidados hasta que estos sanen y puedan retornar a los Centros de Atención Infantil.Félix Niebla puntualizó que las autoridades de salud mantienen una campaña de vacunación contra la influenza y el COVID, por lo que se recomienda a los padres de familia, acudir a sus centros de salud u hospitales para ser vacunados con sus hijos.