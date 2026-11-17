Aficionado condenado por insultos racistas a Mbappé en partido de liga española
La condena incluye prohibición de acceso a estadios por dos años tras insultos racistas a Mbappé.
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Un aficionado fue condenado por insultar racialmente a Kylian Mbappé durante un partido de La Liga española el año pasado, informó el Real Madrid el martes.
El Madrid indicó que el aficionado fue declarado culpable de un delito de odio y recibió una condena de 11 meses de prisión suspendida tras los insultos dirigidos a Mbappé en un partido contra el Oviedo en el estadio Carlos Tartiere en agosto de 2025.
El aficionado, cuyo nombre no fue revelado en el comunicado del club, también fue multado. La condena quedó en suspenso con la condición de que el aficionado se mantenga alejado de los estadios de fútbol durante dos años.
Otros aficionados ya habían sido condenados anteriormente por insultos raciales contra jugadores del Madrid, incluido el delantero Vinicius Junior.
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"El Real Madrid, que ha ejercido la acusación particular en este procedimiento y continúa ejerciéndola en otros por hechos similares, reafirma su compromiso de combatir el racismo y erradicar cualquier comportamiento racista en el fútbol y en el deporte", dijo el club en el comunicado.
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