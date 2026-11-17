Con el objetivo de impulsar espacios de trabajo más incluyentes, Cemex se adhirió al Manifiesto por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, iniciativa que busca fortalecer la participación de este sector de la población en los procesos productivos y reconocer la diversidad dentro de las empresas.

El documento fue promovido por Éntrale, alianza impulsada por el Consejo Mexicano de Negocios, que trabaja en la vinculación de empresas y oportunidades laborales para personas con discapacidad, además de promover cambios en la percepción sobre la inclusión en el ámbito laboral.

La firma se realizó en una ceremonia en el Museo del Cárcamo de Dolores, donde se congregaron más de 100 directores generales de distintas compañías. En representación de Cemex acudió Fernando Méndez, vicepresidente de Recursos Humanos de Cemex México, quien formalizó la adhesión de la empresa al manifiesto.

La compañía señaló que desde hace décadas mantiene una política de inclusión total, por lo que su participación en esta iniciativa forma parte de las acciones que ha impulsado para reconocer las capacidades de sus colaboradores y favorecer su desarrollo.

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"Compartimos de manera plena este Manifiesto, porque tenemos la firme convicción de construir una sociedad que reconoce el talento de todas las personas, y hemos comprobado que la diversidad nos enriquece y fortalece", expresó Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Al cumplir 120 años de trayectoria, Cemex refrendó su respaldo a iniciativas orientadas a promover la inclusión, la equidad y el desarrollo de las personas y las comunidades.