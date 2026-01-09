Cancelados dos partidos de la Bundesliga por intensas nevadas

HAMBURGO, Alemania (AP) — Dos partidos de fútbol de la primera división alemana fueron cancelados el viernes debido a que una intensa nevada hizo que los estadios fueran inseguros.

El partido de Leipzig contra St. Pauli en la Bundesliga alemana el sábado fue pospuesto ya que la ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania, luchaba con una fuerte nevada y se esperaba más.

Horas después, la liga confirmó que el partido de Werder Bremen contra Hoffenheim, también programado para el sábado, tampoco se llevaría a cabo.

St. Pauli dijo que había "hecho todo lo posible para garantizar que el partido pudiera celebrarse de manera segura", pero eso no fue posible.

A pesar de los esfuerzos durante varios días para despejar la nieve, las dificultades para retirarla del techo del estadio fueron una preocupación particular, señaló St. Pauli.

El club agregó que se le aconsejó que cancelar el partido podría aliviar la carga sobre los servicios de emergencia, la red de transporte y el sistema de salud.

"La liga anunciará una nueva fecha para el partido en breve", dijo la liga. Leipzig marcha cuarto en la Bundesliga de 18 equipos y St. Pauli se ubica 16to.

El Bremen dijo que el hielo hacía imposible albergar el partido de manera segura en su estadio con capacidad para 42.000 personas. Los problemas incluyen hielo en los pasillos, dificultades para mantener despejadas las salidas de emergencia y problemas de viaje para los espectadores, añadió el club.

La liga prometió proporcionar nuevas fechas para los dos partidos pospuestos "pronto".

La nieve cayó el viernes en el norte y este de Alemania y se esperaba más durante la noche. Los viajes en tren de larga distancia en gran parte del norte fueron suspendidos y los viajes por carretera se vieron interrumpidos.

El partido de Union Berlin contra Mainz sigue en el calendario para el sábado, incluso cuando los aficionados del Union se han ofrecido como voluntarios para remover nieve y hielo alrededor del estadio de su equipo en la capital alemana esta semana.

Es la primera ronda de partidos desde el receso de invierno de la Bundesliga. El torneo femenino permanece en receso de invierno hasta el 23 de enero.

Un partido de baloncesto masculino programado para el sábado en Hamburgo fue cancelado después de que el estadio fue cerrado debido a preocupaciones sobre la nieve en el techo, dijo la liga alemana.