Capturan a líderes de Mafia Mexicana en California

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).- El

de Estados Unidos anunció la

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de decenas de integrantes de laen California, incluyendoeste jueves.En un comunicado, eldijo que sobre los detenidos pesanpor decenas de delitos en el, entre los que se incluyen, extorsión, tráfico dey metanfetamina, manejo de negocios de juego ilegal y el asesinato de una persona el año pasado en un motel de Anaheim controlado por la banda.El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI),a lospor su trabajo.Entre los acusados detenidos este jueves están:, alias "Junior" y "Brian Barbas",Además, el comunicado señala que ya se encuentran en custodia, alias "Gangster", "Pops" y "Tío", consideradode la "", y, alias "Sparky".De loshoy, se prevé que 15 comparezcan por la tarde ante elde Distrito de. Los otros 10 comparecerán ante elde Distrito de Los Ángeles.El comunicado menciona a otrosque no detalla cuándo fueron detenidos, y que comparecerían en lasante elde Distrito deAdemás, secuatro kilogramos de, 54.4 kilogramos de metanfetamina, 0.9 kilogramos de heroína, tres kilogramos de cocaína, 25y más de 30 mil dólares en efectivo."Los miembros de pandillas que asesinan, extorsionan, secuestran y trafican con drogas yson unapara nuestrasy nuestro modo de vida", afirmó en el comunicado el primer fiscal adjunto de Estados Unidos,"Las detenciones de hoy ponen de relieve lacontinua entre lasfederales y locales contra los delincuentes violentos, así como nuestra inquebrantable determinación de tomar medidas enérgicas contra elen nuestras prisiones y nuestras calles", añadió."Los acusados de dirigir su propio '' en elmediante la venta de drogas ilícitas y la comisión de agresiones y asesinatos, entre otros delitos, están rindiendo cuentas hoy", declaró a su vez, subdirector a cargo de la Oficina Local del FBI en Los Ángeles, quien añadió que gracias a este operativo, "las calles delson hoy más seguras".En total, el comunicado habla deporque van depara cometer extorsión,para operar un negocio de juego ilegal, delitos violentos en apoyo de la extorsión, tráfico de narcóticos como el, la metanfetamina, la heroína y la cocaína, al uso dedurante un delito violento.La, también conocida como "La Eme", es unacon sede en Estados Unidos que ejerce un control enorme sobre las bandas callejeras hispanas del, dirigiendo actividades ilegales desde las prisiones y recaudando una parte de los ingresos procedentes del tráfico de drogas, el juego ilegal y otros delitos cometidos en las calles.Además, funge comoentre losmexicanos y las denominadas "superbandas de narcotraficantes" que distribuyen los productos de los cárteles en California y más allá, entre ellas la banda de la Calle 18 y la