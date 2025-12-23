Casa Blanca rechaza pedido de Iglesia de pausar redadas de ICE en Navidad

NUEVA YORK, EU, diciembre 23 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Los obispos católicos de Florida apelaron al presidente Donald Trump para que suspenda temporalmente las operaciones de aplicación de la ley migratoria durante las fiestas de Navidad, una solicitud que la Casa Blanca rechazó al señalar que la política seguirá "como siempre".

El pedido fue formulado el lunes por el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, y respaldado por otros siete miembros de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida.

"La frontera ha sido asegurada. El trabajo inicial de identificación y remoción de criminales peligrosos se ha logrado en gran medida", escribió Wenski. "En este punto, el enfoque de aplicación máxima y detenciones masivas implica que muchas de estas operaciones terminan alcanzando a personas que no son criminales, sino que solo están aquí para trabajar".

El arzobispo advirtió que "un clima de miedo y ansiedad está afectando no solo a los migrantes irregulares, sino también a familiares y vecinos que se encuentran legalmente en el país".

"Dado que estos efectos son parte de las operaciones de aplicación, solicitamos que el gobierno detenga las actividades de aprehensión y deportación sumaria durante la temporada navideña. Una pausa de este tipo demostraría un respeto elemental por la humanidad de estas familias", añadió.

La respuesta de la Casa Blanca fue breve. En un correo electrónico, la portavoz Abigail Jackson evitó referirse a las fiestas y reiteró la postura oficial: "El presidente Trump fue elegido sobre la base de su promesa al pueblo estadounidense de deportar a extranjeros ilegales criminales. Y está cumpliendo esa promesa".

Wenski se ha consolidado en los últimos años como una de las voces más críticas dentro de la Iglesia católica estadounidense frente a las políticas migratorias de línea dura. En septiembre, participó en un panel en la Universidad de Georgetown junto a otros líderes religiosos, donde denunció que las medidas del gobierno "destruyen familias, generan miedo y alteran la vida de la Iglesia".

El arzobispo también subrayó el papel clave de los inmigrantes en la economía estadounidense, especialmente en sectores como la agricultura, los servicios, la atención médica y la construcción. "La aplicación de la ley siempre será parte de cualquier política migratoria, pero debe ser racionalizada y humanizada", sostuvo.

En ese marco, Wenski participa del ministerio "Knights on Bikes", una iniciativa impulsada por los Caballeros de Colón que busca visibilizar las necesidades espirituales de las personas detenidas en centros de detención migratoria, incluido el complejo de los Everglades conocido como "Alligator Alcatraz". El arzobispo recordó haber rezado el rosario junto a los voluntarios fuera del centro y haber obtenido posteriormente autorización para celebrar misa dentro de las instalaciones.

"El simple hecho de invitar a los detenidos a rezar, incluso en una situación tan deshumanizante, es una manera de reafirmar su dignidad", concluyó.