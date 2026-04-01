Casi lista restauración de catedral de Kentucky inspirada en Notre Dame

COVINGTON, Kentucky, EE.UU. (AP) — La última gárgola ha sido devuelta a su pedestal como parte de una restauración de una catedral de Kentucky cuya fachada está inspirada en la de Notre Dame, en París.

El proyecto de dos años en la Catedral Basílica de la Asunción era necesario para reparar la piedra, el metal y el vidrio deteriorados que adornan el exterior de piedra caliza. El proyecto incluyó 32 gárgolas recreadas, además de reparaciones de pináculos, arcos y balaustradas deteriorados.

La iglesia, de 125 años, en Covington, justo al otro lado del río Ohio desde Cincinnati, ofrece la experiencia de una catedral gótica europea en el Medio Oeste, señaló el Muy Reverendo Ryan Maher, rector de la catedral. La catedral tiene una "conexión íntima con lo que en realidad es la catedral más popular y más conocida fuera de la propia Roma", manifestó.

"Creo que es algo muy especial y muy único", expresó Maher, quien observó desde la acera cómo la última gárgola hecha de terracota era izada hasta la parte superior de la fachada.

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El costo de la renovación fue de casi 8 millones de dólares, y la mayor parte provino de donaciones, indicó Maher.

Brian Walter, director ejecutivo de Trisco Systems, la empresa contratista, comentó que la colocación de la gárgola final fue "un símbolo del logro de todo nuestro trabajo en la fachada".

"Es una ocasión grande y monumental no solo para la gente de aquí, sino también para nosotros. Eso simbolizó, en cierto modo, la última piedra que estamos colocando", añadió Walter.

Los planes de restauración surgieron a partir del hallazgo que hizo Maher en 2018 de un gran fragmento de piedra que se desprendió del exterior.

"Nos dimos cuenta en ese momento de que necesitábamos investigar no solo el origen de ese fragmento de piedra que había caído, sino también revisar la fachada general de la catedral", explicó Maher.

Los trabajadores continuarán con tareas menores alrededor de la fachada, incluida la instalación de quimeras que se ubican en la línea del techo, pero el trabajo más pesado ya se completó, afirmó Walter.

"Este es el tipo de proyecto que se hace una o dos veces en la vida", señaló Walter.