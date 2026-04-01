Inviernos más cálidos aumentan la contaminación por nitratos en agua potable cerca de granjas

Cuando la contaminación empeora lo suficiente en los ríos que abastecen de agua potable a la ciudad más grande de Iowa, a Des Moines le cuesta unos 16.000 dólares al día operar un sistema especial para filtrar nitratos peligrosos. Es un hecho inevitable en el estado, que depende de la agricultura, y el cambio climático empeora aún más el problema de la calidad del agua.

Los nitratos provienen de fertilizantes y pesticidas que llegan hasta el suelo y luego a vías fluviales como los ríos Raccoon y Des Moines. Este no suele ser un problema en invierno, pero este año la capital de Iowa tuvo que filtrar en enero y febrero, la segunda vez que eso ocurre en más de 30 años. Es probable que esto genere facturas de agua más altas para las personas que viven en un estado con algunas de las vías fluviales más vulnerables a la contaminación por nitratos en Estados Unidos.

Los expertos atribuyen a las condiciones meteorológicas, como los inviernos más cálidos, este costoso problema que, según afirman, no hará más que crecer en las zonas agrícolas.

En lo que respecta a los episodios invernales de contaminación por nitratos, "es más probable que veamos esto en el futuro. ¿Van a ocurrir todos los años? No. Pero están los ingredientes para que pueda ocurrir con más frecuencia", señaló Justin Glisan, climatólogo estatal de Iowa.

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Por qué los inviernos más cálidos provocan más contaminación del agua

Los fertilizantes y pesticidas que usan los agricultores dejan nitrógeno y fósforo en sus campos. Luego, la lluvia o el deshielo arrastran los químicos hacia el agua potable, lo cual es peligroso. Ingerir demasiados nitratos puede causar problemas de salud como cáncer o el síndrome del bebé azul, causado por niveles bajos de oxígeno en los menores.

A medida que la Tierra se calienta debido al cambio climático causado por el ser humano, el suelo no permanece congelado de manera tan constante en muchos lugares, y la nieve a menudo se derrite o cae como lluvia sobre un terreno descongelado. Todo eso se traduce en más días de invierno en los que es probable que los nitratos alcancen niveles insalubres.

Los científicos afirman que uno de los efectos del calentamiento de la Tierra es la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, como sequías y ráfagas intensas de lluvia provenientes de una atmósfera que ahora contiene más humedad que en el pasado.

La sequedad intensa seguida de una humedad intensa implica grandes cantidades de agua que atraviesan el suelo y llevan consigo químicos agrícolas como el nitrógeno, explicó Glisan.

Y una atmósfera más cálida hace que las regiones polares de la Tierra se descongelen y provoquen más de esos vaivenes invernales del aire polar gélido a un clima más cálido y con menos nieve, agregó.

Aunque algunas tormentas provocaron mucha nieve este invierno, no permaneció en el suelo por mucho tiempo. En cambio, la nieve evitó que el suelo se congelara demasiado profundamente en algunas zonas, y un deshielo rápido permitió que la nieve derretida, seguida de lluvias torrenciales, penetrara el suelo y finalmente llegara a los arroyos.

Donde el suelo no está congelado de manera constante, los nutrientes no quedan tan "atrapados" en la escarcha del suelo.

"En el centro y el sur de Illinois, siempre hemos lidiado con una especie de proceso efímero de congelación-deshielo, congelación-deshielo. Lo que vemos es que eso realmente se está desplazando más hacia el norte", señaló Trent Ford, climatólogo estatal de Illinois.

Hay mucho en juego para las comunidades de bajos ingresos y rurales

La contaminación por nitratos es un gran problema para los residentes rurales de bajos ingresos en todo Estados Unidos, afirmó Samuel Sandoval Solis, profesor de la Universidad de California-Davis y especialista de extensión en gestión de recursos hídricos.

Si bien algunas comunidades ya cuentan con la infraestructura para gestionar los niveles de nitratos en el agua potable, como sistemas de filtración, muchas otras no. Alrededor del 15% de la población estadounidense depende de pozos privados de agua potable, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los nitratos pueden filtrarse hacia esos pozos.

Analizar el agua de pozo con regularidad y filtrarla correctamente en una vivienda puede costar cientos de dólares al año. Las comunidades pequeñas cuyas plantas de tratamiento de agua aún no están equipadas para filtrar nitratos también tendrán que tomar decisiones costosas, indicó Sandoval.

Más investigaciones vinculan el cambio climático, los vertidos y la pérdida de nutrientes

Los estados han lidiado con la contaminación por nitratos durante años, pero están empezando a darse cuenta de que los inviernos cada vez más cálidos lo hacen más difícil, como en Illinois, donde los informes anuales sobre el tema han empezado a mencionar de forma más explícita el papel del cambio climático, dijo Joan Cox, gerente del programa de la Estrategia de Reducción de Pérdida de Nutrientes de Illinois.

Los científicos saben que en invierno hay más nitrógeno que fluye hacia abajo, pero todavía intentan determinar si eso significa más contaminación en general, explicó Carol Adair, profesora de la Universidad de Vermont que ha estudiado cómo los episodios de lluvia sobre nieve podrían empeorar la contaminación por nutrientes.

De cualquier modo, se sabe poco sobre las consecuencias de esos cambios en los ecosistemas, sostuvo Adair. Ella considera que, como en invierno hay menos vida vegetal para absorber el nitrógeno, éste podría terminar en áreas más bajas, como en la "zona muerta" del Golfo, donde la contaminación por fertilizantes contribuye a formar un área con poco o nada de oxígeno, lo que provoca la muerte de peces y vida marina.

Dani Replogle, abogada de Food and Water Watch, una organización sin fines de lucro a favor de alimentos sostenibles y agua limpia, dijo que los operadores de granjas industriales intentan planificar la aplicación de estiércol y fertilizantes cuando es poco probable que haya precipitaciones. Pero esa "es una estrategia cada vez menos exitosa porque todo se está volviendo muy impredecible", manifestó.

Regular la contaminación por nutrientes ha resultado difícil

Imponer que los productores reduzcan los químicos agrícolas en el agua ha resultado difícil en las zonas agrícolas, especialmente en Iowa, donde el lobby agrícola del estado se ha opuesto a normas obligatorias.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) del gobierno del presidente Donald Trump ha retirado siete vías fluviales de Iowa de la Lista Federal de Aguas Deterioradas, lo que, en virtud de la Ley de Agua Limpia, habría exigido que el estado estableciera límites sobre cuánta contaminación ingresa en ellas. Food and Water Watch ha anunciado su intención de demandar.

En cuanto a las instalaciones de tratamiento de agua de Iowa, se están preparando planes de resiliencia para un futuro con más contaminación invernal por nutrientes, dijo Amy Kahler, directora ejecutiva y gerente general de Des Moines Water Works. Pero considera que los contaminadores de las primeras etapas deberían corregir sus prácticas.

"Realmente hay dos caminos. Uno son los esfuerzos de conservación y las prácticas responsables en las cuencas. Y el otro es gastar cientos de millones de dólares en soluciones de tratamiento", afirmó.

Ella piensa que la mejor solución es la primera, ya que también tiene impactos positivos en la calidad de vida.

En 2015, la agencia demandó por los millones de dólares que se veía obligada a gastar para filtrar niveles inseguros del agua potable tomada de los ríos Des Moines y Raccoon. Un juez finalmente desestimó la demanda.