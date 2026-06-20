China celebra gran fiesta

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Beijing, China.- El Festival de los Botes del Dragón se celebró el viernes en la China continental, Hong Kong y Taiwán con coloridas regatas, danzas del león y otras festividades. La fiesta, que tiene más de 2.000 años de antigüedad, es conocida por sus eventos deportivos, pero sus orígenes están arraigados en antiguas creencias sobre la salud, la protección y la armonía con la naturaleza.

"El hecho de que esta fiesta se haya conservado durante miles de años muestra cuánto valoramos nuestras costumbres tradicionales", dijo Meng Dongmei, una residente jubilada del distrito Tongzhou de Beijing.

Los tres días de carreras incluyen competencias masculinas, femeninas y mixtas de 100, 200 y 500 metros. Equipos de Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi y Guangdong competirán durante todo el fin de semana festivo.

Se espera que más de 1,000 atletas y 200,000 espectadores se reúnan para el evento, dijeron los organizadores en un comunicado de prensa.

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Entre los elementos culturales durante el Festival de los Botes del Dragón en Beijing hubo demostraciones de artes marciales Wing Chun, un mercado con artesanías tradicionales y una actuación en que los bailarines imitan los movimientos de un león.

La danza del león del viernes fue presentada por un grupo de artistas de la provincia de Guangdong, en el sur de China.

La fiesta sucede en el quinto mes del calendario lunar tradicional chino, alrededor de la época del solsticio de verano. Los antiguos chinos consideraban que este era un período en el que los insectos, las criaturas venenosas y las enfermedades se volvían más prevalentes, lo que dio lugar a una amplia gama de costumbres destinadas a preservar la salud así como ahuyentar la desgracia.