Brasil enfrenta a Haití en duelo crucial del Mundial 2026

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La segunda jornada de la

del

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

arrancó este jueves, y para el viernes saltan a acción los participantes del Grupo C, dondeenfrentará aen un duelo crucial para ambas naciones.Claro que en el papel los brasileños son los máximos favoritos a llevarse este duelo, pero con las sorpresas que se han dado en esta Copa del Mundo pone en suspenso lo qué podría pasar durante este duelo que se juega en Filadelfia.Para la buena suerte de los aficionados, este duelo estará disponible enHorario: 18:30 horas del centro de MéxicoCanales:, Canal 5, TUDN y VIX Plan MundialistaLa Canarinha arriba al juego trascon Marruecos, un juego que resultó complejo para los de Carlo Ancelotti. Los sudamericanos arrancaron perdiendo el juego, pero encontraron el empate gracias a una gran jugada dePor su parte,cayóante Escocia, pero demostraron que son un. Los haitianos quieren dar una campanada que sería histórica, pero luce complejo ante el rival que tienen enfrente.La victoria les urge a ambos conjuntos para poder seguir con las aspiraciones vivas de meterse a ladel torneo, aunqueestá más que obligada a ganar para poder pelear por el liderato de este sector.