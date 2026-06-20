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Chocan trenes en Londres; un muerto

Por AP

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Chocan trenes en Londres; un muerto
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      Londres, Ing.- Los servicios de emergencia acudieron al lugar de una colisión registrada el viernes entre dos trenes al norte de Londres, en el cual murió al menos una persona y decenas más resultaron heridas. Un pasajero informó que fue lanzado hacia adelante por el impacto y luego vio a otros viajeros con huesos rotos y heridas sangrantes.

      Ambos trenes viajaban hacia el sur con destino a la estación St. Pancras en el centro de Londres cuando colisionaron a las afueras de la localidad de Bedford alrededor de las 5:15 de la tarde, según información en sitios web de seguimiento ferroviario. Los servicios de emergencia desplegaron varios recursos en el lugar, incluida una ambulancia aérea y un equipo de incidentes peligrosos.

      "Sabemos que varias personas han resultado heridas y que lamentablemente una persona ha muerto", dijo la policía en un comunicado. "Se ha declarado un incidente mayor, y los agentes continúan respondiendo al lugar junto con colegas de la Policía de Bedfordshire y los servicios locales de bomberos, rescate y ambulancias".

      El Servicio de Ambulancias dijo posteriormente que 11 personas tenían heridas muy graves, 22 tenían heridas de gravedad y 56 tenían heridas leves.

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