Chocan trenes en Londres; un muerto

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Londres, Ing.- Los servicios de emergencia acudieron al lugar de una colisión registrada el viernes entre dos trenes al norte de Londres, en el cual murió al menos una persona y decenas más resultaron heridas. Un pasajero informó que fue lanzado hacia adelante por el impacto y luego vio a otros viajeros con huesos rotos y heridas sangrantes.

Ambos trenes viajaban hacia el sur con destino a la estación St. Pancras en el centro de Londres cuando colisionaron a las afueras de la localidad de Bedford alrededor de las 5:15 de la tarde, según información en sitios web de seguimiento ferroviario. Los servicios de emergencia desplegaron varios recursos en el lugar, incluida una ambulancia aérea y un equipo de incidentes peligrosos.

"Sabemos que varias personas han resultado heridas y que lamentablemente una persona ha muerto", dijo la policía en un comunicado. "Se ha declarado un incidente mayor, y los agentes continúan respondiendo al lugar junto con colegas de la Policía de Bedfordshire y los servicios locales de bomberos, rescate y ambulancias".

El Servicio de Ambulancias dijo posteriormente que 11 personas tenían heridas muy graves, 22 tenían heridas de gravedad y 56 tenían heridas leves.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí