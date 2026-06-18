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Christina Koch gana el Princesa de Asturias

Por AP

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Christina Koch gana el Princesa de Asturias
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      Madrid, Esp.- Christina Koch, la astronauta estadounidense que participó en la histórica misión Artemis II de la NASA alrededor de la Luna, fue reconocida el miércoles con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, dijo el jurado que concede los galardones.

      El esfuerzo "de superación personal" Koch, de 47 años, "ha contribuido a extender las fronteras de la humanidad, apoyada en un amplio trabajo colectivo, cuya ejemplaridad se proyecta a todos a través del mensaje de la misión espacial Artemis II: ´Tierra, sois un equipo´", explicó el jurado en su acta.

      Koch se convirtió en abril en la primera mujer en volar a la Luna. La misión de casi 10 días, que sufrió algunos problemas técnicos y atrajo atención mundial y elogios de políticos y celebridades, sirvió de prueba para futuras misiones lunares.

      No fue el primer hito de Koch: el 18 de octubre de 2019 realizó, junto a Jessica Meir, la primera caminata espacial íntegramente femenina de la historia. El 6 de febrero de 2020 regresó a la Tierra tras 328 días consecutivos en órbita, batiendo el récord de vuelo espacial para una mujer, que estaba en los 289 días de Peggy Whitson.

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      Este es el último de los ocho premios que concede la Fundación Princesa de Asturias. Tienen una dotación económica de 50.000 euros, se entregan a finales de octubre en Oviedo.

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