Cierran aeropuertos por erupción del Krakatoa

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Yakarta, Indonesia.- La erupción del volcán Anak Krakatoa, que causó un tsunami en 2018, ha obligado a cerrar temporalmente seis aeropuertos de Indonesia, entre ellos el internacional de Yakarta, uno de los principales del Sudeste Asiático, debido a la presencia de ceniza, lo que ha afectado a más de 370 vuelos, informó el Gobierno este domingo.

Situado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra, el Anak Krakatoa –´hijo del Krakatoa´ en indonesio– registró la noche del viernes una erupción que cesó este domingo, explicó en un comunicado la directora de la Agencia Geológica de Indonesia, Lana Saria, quien descartó riesgo de tsunami en esta ocasión.

El Ministerio de Transporte de Indonesia anunció que, debido a la dispersión de cenizas volcánicas hacia las provincias de Banten, Java Occidental, Yakarta, Lampung y Bengkulu, permanecerán cerrados temporalmente cinco aeropuertos de la isla de Java –Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Budiarto, Pondok Cabe y Husein Sastranegara– y el Radin Inten de Sumatra.

La actividad en estos aeropuertos estará cancelada por un periodo indeterminado de tiempo que dependerá de los resultados de las continuas evaluaciones de la situación que están llevando a cabo las autoridades.

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Descubierto en 1927, el Anak Krakatoa emergió de las aguas más de medio siglo después de la gran erupción del legendario Krakatoa, cuya caldera quedó derruida en 1883 tras una serie de masivas explosiones que le costaron la vida a más de 36.000 personas y cuyos efectos se sintieron alrededor del mundo durante meses.

El 22 de diciembre de 2018, una fuerte erupción nocturna del conocido como ´hijo del Krakatoa´ provocó el derrumbe parcial del cono volcánico, lo que a su vez causó un tsunami que sorprendió a cientos de personas que pasaban las vacaciones de Navidad en las costas de Java y Sumatra. Según las cifras oficiales, 425 personas murieron, veinticinco quedaron desaparecidas y unas 14.000 heridas.