Cole Tomas Allen detenido tras tiroteo en cena Casa Blanca

BUENOS AIRES, Argentina., abril 26 (ANSA/EL UNIVERSAL).-¿Quién es Cole Tomas Allen, el hombre que abrió fuego en la cena de corresponsales de la Casa Blanca con Donald Trump presente? Se trata de un profesor californiano de 31 años, que se describe en LinkedIn como "ingeniero mecánico e informático y desarrollador de videojuegos".

Detalles confirmados

El hombre detenido en el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca es Cole Tomas Allen, un profesor californiano de 31 años, reporta "Sky News", que ha verificado un perfil de LinkedIn atribuido a Allen, en el que el hombre de 31 años se describe como "ingeniero mecánico e informático de formación", "desarrollador independiente de videojuegos por experiencia" y "profesor de vocación".

Según la misma página de LinkedIn, Allen estudió en el Instituto Tecnológico de California en Pasadena y en la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills.

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Acciones de la autoridad

Trump, en una rueda de prensa inmediatamente después del tiroteo, describió a Allen como "un lobo solitario" que "quería matar". También reveló que el hombre tenía "muchas armas", pero no proporcionó más detalles.

La fiscal de distrito de Washington, Jeanine Pirro, explicó posteriormente que Allen portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos. Según "CBS News", que cita a dos fuentes cercanas a la investigación, Allen declaró que su intención era atacar a "funcionarios del gobierno".

Allen, quien comparecerá ante el tribunal por primera vez el lunes, ha sido acusado de usar un arma de fuego durante un delito violento y de agredir a un agente federal.

La fiscal Pirro hizo el anuncio, explicando que Allen comparecerá mañana ante el Tribunal Federal de Distrito y que se esperan cargos adicionales. Así lo informa "The New York Times".