Colombia en dilema por postura de Gustavo Petro ante Trump

BOGOTÁ, Colombia (AP) — Una "barbarie" contra la soberanía latinoamericana. Un ataque cometido por "esclavistas". Un "espectáculo de la muerte" comparable al bombardeo de alfombra en Guernica, España, por la Alemania nazi en 1937.

Quizás no haya líder mundial que critique tan fuertemente el ataque de la administración Trump a Venezuela como el presidente de izquierda Gustavo Petro, del vecino Colombia.

Mientras otros funcionarios avanzan con cautela, Petro ha aprovechado la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos para intensificar su creciente guerra de palabras con el presidente Donald Trump, quien ha dicho que una operación militar estadounidense en Colombia le "suena bien".

Petro llamó el miércoles a los colombianos a salir a las calles "para defender la soberanía de su país ante las amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos". Convocó reuniones de emergencia ante las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Incluso el exguerrillero amenazó con tomar las armas contra Estados Unidos para defender a su país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La arriesgada apuesta de Petro ha colocado a Colombia, durante mucho tiempo el aliado regional más firme de Estados Unidos, en la mira de Trump y a su gobierno en un dilema: cómo cosechar las recompensas políticas de enfrentarse a Washington a solo meses de una elección presidencial, sin poner en peligro la crucial asistencia en seguridad o incitar a Trump a cumplir su amenaza de invadir.

Esa tensión se mostró en pantalla dividida esta semana cuando Petro arremetía contra Trump, mientras sus principales funcionarios se apresuraban a asegurar a Washington que Colombia sigue siendo el pilar de su estrategia antinarcóticos en el extranjero. Durante los últimos 30 años, Estados Unidos ha trabajado estrechamente con Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, para arrestar a traficantes de drogas, repeler a grupos rebeldes y fomentar el desarrollo económico.

Colombia mantiene la ventaja de ser la principal fuente de inteligencia que Washington utiliza para interceptar drogas en el Caribe, dicen los expertos.

"La gente está tratando de decirle a Trump: 'Mira, puedes castigar a Petro en la medida de lo posible, pero no puedes castigar al país. Eso socava la lucha contra las drogas y será perjudicial para Estados Unidos'", dijo Michael Shifter, un experto en América Latina del grupo de expertos Diálogo Interamericano en Washington.

"Pero Trump es completamente impredecible", dijo Shifter. "Cambia de opinión, se deja llevar por sus propios impulsos".

Trump y Petro se odian mutuamente

Petro ha atraído la ira de Trump durante meses.

Ha rechazado vuelos de deportación militar de Estados Unidos, instó a los soldados estadounidenses a desobedecer a Trump durante un mitin propalestino en Nueva York, criticó los ataques estadounidenses a presuntas embarcaciones de drogas como "homicidio" y se ha enfrentado con él sobre la campaña militar de Israel en Gaza y las redadas migratorias en Estados Unidos.

Furioso, Trump ha utilizado un lenguaje que a menudo usaba para describir a Maduro, llamando a Petro un "lunático" y un "líder internacional de drogas". Le revocó la visa estadounidense; lo ha sancionado a él, a sus familiares, a jefes militares y su ministro del Interior por motivos relacionados con las drogas; prometió terminar toda la ayuda estadounidense a Colombia; y amenazó con aranceles punitivos a las exportaciones colombianas.

Entusiasmado por la destitución de Maduro, Trump ha llevado la pelea aún más lejos en los últimos días. Llamó a Petro un "hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a Estados Unidos" y advirtió sobre una posible operación militar estadounidense en suelo colombiano.

Petro juega la pelea a su favor

El mandatario colombiano no puede evitar disfrutar del conflicto, siempre y cuando se mantenga solo verbal. Frustrado con la resistencia del Congreso a sus reformas controvertidas, sin cumplir su promesa de "paz total" con los grupos armados y enfrentando una serie de pruebas electorales, Petro ha encontrado en Trump el adversario perfecto mientras lucha por su legado.

"Quiere este escenario donde él es el adversario más claro, retórica o políticamente, de Estados Unidos", dijo Sergio Guzmán, un analista de riesgo político con sede en Bogotá.

La Constitución prohíbe a Petro buscar otro mandato en las elecciones presidenciales de mayo, pero el primer presidente de izquierda del país quiere que su coalición retenga el poder sobre la resurgente derecha que culpa a su impopular gobierno por el aumento del crimen. Colombia también celebrará elecciones legislativas en marzo.

Hasta ahora, la estrategia de Petro de jugar a David contra el Goliat de Trump parece estar dando frutos.

A medida que Trump intensificó sus amenazas contra Colombia esta semana, incluso algunos de los oponentes de Petro se apresuraron a defenderlo.

"Trump está mal informado y mal enfocado, sus declaraciones simplistas son contraproducentes", dijo Aníbal Gaviria, un aspirante presidencial de derecha, elogiando las fuertes instituciones democráticas de su país. "Colombia no es Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua. Respeto".

Crece la alarma en Colombia por las amenazas de Trump

Una operación militar estadounidense contra Petro, quien, a diferencia de Maduro, fue elegido democráticamente, es poco probable, dicen los expertos.

Pero a los funcionarios colombianos se les está complicando el cálculo con los comentarios cada vez más militaristas de Trump sobre América Latina que agrupan a Colombia con Venezuela como fuente de narcóticos e inmigrantes en Estados Unidos.

"Si bien las instituciones colombianas aún mantienen la cooperación y tienen mucho que perder, Petro personalmente siente que ese puente ya se ha quemado", dijo Elizabeth Dickinson, analista senior del International Crisis Group.

Las declaraciones recientes de los principales ministros traicionan la creciente alarma. También están creciendo los temores de que Colombia, que comparte una frontera volátil de 2.200 kilómetros (1.360 millas) con Venezuela y es el mayor anfitrión de refugiados venezolanos, pueda verse arrastrada a una conflagración regional más amplia si su vecino cae en el caos.

Mientras Petro lanzaba más salvas en las redes sociales, los ministros del Interior y de Justicia de Colombia se apresuraron a apagar el fuego, anunciando que habían notificado a las agencias de inteligencia de Estados Unidos que el gobierno va a "seguir coordinando y cooperando en la lucha contra el narcotráfico con base en la inteligencia, la tecnología de ellos para destruir laboratorios y estructuras criminales y sus campamentos".

En una conferencia de prensa, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, buscó tranquilizar al público de que la última disputa entre los líderes no ha alterado la cooperación en seguridad crítica para el ejército y la policía colombianos mientras luchan contra guerrillas de izquierda y narcotraficantes. Washington ha proporcionado a Bogotá aproximadamente 14.000 millones de dólares en las últimas dos décadas.

"Hoy tenemos una oportunidad de oro para invertir, aún más, en fortalecer la cooperación internacional entre los diferentes gobiernos y el de Colombia en la lucha contra un enemigo común como lo es el narcotráfico", dijo Sánchez, enumerando los éxitos del gobierno en la destrucción de miles de laboratorios de cocaína e intercepción de envíos de fentanilo.

Colombia está tratando de resolver las tensiones con Trump diplomáticamente, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, a los periodistas el martes. No obstante, Colombia se está preparando para "la posibilidad de una agresión a nuestro país por parte de Estados Unidos".

"Para eso tenemos un ejército muy capacitado, muy preparado, un ejército", agregó la canciller.

De hecho, el ejército ha recibido entrenamiento de Estados Unidos durante mucho tiempo.