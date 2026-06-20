Colombia, lista para 2da. vuelta

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Bogotá, Col.- Este 21 de junio más de 41,4 millones de colombianos elegirán al próximo presidente entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella, ganador de la primera vuelta con el 43,78 %, y el izquierdista Iván Cepeda, quien obtuvo 40,98 %.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia instaló la misión de observación internacional más grande en la historia del país, con cerca de 1.500 delegados que acompañarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo.

"Hoy no solo instalamos una misión de observación, instalamos un espacio de cooperación al servicio de la democracia, la confianza, la legitimidad y la transparencia electoral. Que este acto marque el inicio de un proceso que contribuye a fortalecer la confianza pública y reafirmar las elecciones libres, transparentes y confiables", dijo el presidente del CNE, Cristian Quiroz.

La misión cuenta con representantes de Argentina, Australia, El Salvador, España, Estados Unidos y Nueva Zelanda, entre otros países, además de delegados de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), Transparencia Electoral y el Instituto Carter.

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Según cifras del CNE, la misión reúne a 1.500 observadores internacionales acreditados de 22 países y 26 organizaciones, más del triple de los 418 observadores que participaron en la segunda vuelta presidencial de 2022, y que se suman a los más de 13.000 veedores nacionales.

El registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos, resaltó el trabajo de los observadores internacionales, la participación ciudadana en los comicios y calificó al sistema electoral colombiano como "potente".