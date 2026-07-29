Combates vs. Irán merman defensa aérea de EEUU

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WASHINGTON.- Los recientes enfrentamientos con Irán utilizaron más de las ya sirenas reservas de misiles interceptores avanzados del ejército de Estados Unidos, lo que podría poner a las tropas estadounidenses en mayor riesgo si se reanudan las hostilidades, de acuerdo con un nuevo análisis.

La disminución de los inventarios de misiles interceptores Patriot y THAAD (siglas en inglés de Defensa Terminal de Área de Gran Altitud) podría obligar a Estados Unidos y sus aliados de Oriente Medio a asumir riesgos más grandes para conservar dichas defensas aéreas, según el análisis del Center for Strategic and International Studies (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o CSIS), una organización bipartidista sin fines de lucro para promover ideas que resuelvan retos globales, con sede en Washington.

Por ejemplo, dado el análisis, las fuerzas estadounidenses podrían lanzar menos misiles contra drones y misiles que lanzan Irán, lo que aumentaría la probabilidad de que alguno de estos alcance su objetivo.

"Ese porcentaje podría no aumentar mucho, pero sí sube un poco", explicó Mark Cancian, coronel retirado de la Infantería de Marina y actual asesor principal del CSIS, quien es coautor, junto con el investigador asociado Chris H. Park, del informe publicado el lunes.

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El problema cobró mayor relevancia cuando el ejército estadounidense anunció el martes que había interceptado "múltiples misiles balísticos procedentes de Irán, (que los lanzaron) en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio".

Las reservas de armas avanzadas de Estados Unidos se han convertido en un tema relevante de la guerra que comenzó hace cinco meses, junto con el aumento del precio de la gasolina y el incremento de los costos para los contribuyentes estadounidenses. La guerra ha sido impopular entre muchos estadounidenses y plantea problemas políticos al presidente Donald Trump ya los republicanos con vista a las elecciones de mitad de mandato, que se realizarán en noviembre.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, le comunicó a Trump que el estado de las reservas de municiones del país podría afectar las operaciones militares en Irán, según dijo un funcionario estadounidense.