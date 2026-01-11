Comité tecnocrático palestino asumirá control en Gaza según Hamás

EL CAIRO (AP) — Hamás anunció el domingo que disolverá su gobierno actual en Gaza una vez que un comité de liderazgo tecnocrático palestino asuma el control del territorio, como lo exige el plan de paz mediado por Estados Unidos. Sin embargo, el grupo no dio detalles sobre cuándo ocurrirá el cambio.

Hamás y la Autoridad Palestina rival, el representante reconocido internacionalmente de los palestinos, no han anunciado los nombres de los tecnócratas, quienes no deben estar afiliados políticamente, y aún no está claro si serán aprobados por Israel y Estados Unidos.

La "Junta de Paz", un organismo internacional liderado por Trump, debe supervisar el gobierno y otros aspectos de la tregua que entró en vigor el 10 de octubre, incluyendo el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza de seguridad internacional. Los miembros de la junta no han sido anunciados.

Mientras tanto, el número de muertos continuó aumentando en Gaza, con disparos israelíes que mataron a tres palestinos, según funcionarios de hospitales palestinos.

El alto al fuego comenzó con un cese de los combates y la liberación de rehenes retenidos en Gaza a cambio de miles de palestinos detenidos por Israel. El acuerdo aún está en su primera fase mientras continúan los esfuerzos para recuperar los restos del último rehén que queda en Gaza.

Un funcionario egipcio, que habló bajo condición de anonimato para discutir información a puerta cerrada, declaró que Hamás estaba enviando una delegación a conversaciones con funcionarios egipcios, qataríes y turcos sobre el avance a la segunda fase.

Gobernanza futura de Gaza en incertidumbre

En comentarios publicados en su canal de Telegram el domingo, Hazem Kassem, portavoz de Hamás, pidió acelerar el establecimiento del comité tecnocrático.

El funcionario egipcio indicó que Hamás se reunirá con otras facciones palestinas esta semana para finalizar la formación del comité. La delegación de Hamás estará encabezada por el principal negociador Khalil al-Hayya, dijo el funcionario.

Trump ha dicho que la "Junta de Paz" supervisará el comité y manejará el desarme de Hamás, el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, retiradas adicionales de tropas israelíes y la reconstrucción de Gaza. Estados Unidos ha informado de poco progreso en cualquiera de estos frentes, aunque los miembros de la junta podrían ser anunciados esta semana.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu señaló el jueves que el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov ha sido seleccionado como director general de la junta. Mladenov es un exministro de defensa y exteriores de Bulgaria que sirvió como enviado de la ONU a Irak antes de ser nombrado enviado de paz de la ONU para Oriente Medio de 2015 a 2020. Durante ese tiempo, tuvo buenas relaciones de trabajo con Israel y trabajó frecuentemente para aliviar las tensiones entre Israel y Hamás.

También el domingo, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, se reunió en Jerusalén con el ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi. Saar sostuvo que Israel estaba comprometido a hacer cumplir el plan de Trump, mientras que Motegi expresó la disposición de Japón para desempeñar un papel activo en la tregua.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Motegi visitó el Centro de Coordinación Civil-Militar, donde se está monitoreando el alto al fuego. También estaba programado para reunirse con Netanyahu y funcionarios palestinos en Cisjordania ocupada por Israel.

La violencia en Gaza continúa

En Gaza, dos hombres fueron abatidos a tiros en la ciudad sureña de Bani Suhaila, según el Hospital Nasser, que recibió los cuerpos. Más temprano el domingo, un hombre murió por disparos israelíes en el barrio de Tuffah en la ciudad de Gaza, según el hospital Al-Ahly, que recibió el cuerpo.

En respuesta a preguntas sobre el incidente en Tuffah, el ejército israelí dijo que había disparado contra un "terrorista" en el norte de Gaza que se había acercado a las tropas.

Israel y Hamás se han acusado mutuamente de violar la tregua. Los continuos ataques israelíes en Gaza han matado a más de 400 palestinos, según funcionarios locales de salud.

El ejército israelí dice que cualquier acción desde que comenzó el alto al fuego ha sido en respuesta a violaciones del acuerdo.

La policía israelí detiene a alto funcionario

La policía israelí apuntó el domingo que estaba interrogando a un alto funcionario de la oficina de Netanyahu por posible obstrucción de una investigación sobre la filtración del año pasado de información militar clasificada a un tabloide alemán.

Los medios israelíes identificaron al funcionario como Tzachi Braverman, jefe de gabinete de Netanyahu, quien iba a ser embajador en el Reino Unido en los próximos meses.

Es el último funcionario en verse involucrado en el escándalo, en el que el círculo íntimo de Netanyahu está acusado de filtrar información confidencial al tabloide alemán Bild para mejorar la percepción pública del primer ministro tras el asesinato de seis rehenes en Gaza en agosto de 2025.

Esto ocurre después de una explosiva entrevista de Kan News con el ex portavoz de Netanyahu, Eli Feldstein, quien describió una reunión clandestina con Braverman en un estacionamiento subterráneo en medio de la noche en relación con la filtración. Feldstein, quien ha sido acusado, relató que Braverman ofreció "cerrar" la investigación sobre la información filtrada.

El líder de la oposición Yair Lapid pidió inmediatamente la suspensión de Braverman como embajador. "No es aceptable que una persona sospechosa de estar involucrada en obstruir una investigación de seguridad seria sea la cara de Israel en uno de los países más importantes de Europa", escribió Lapid en X.

En respuesta, Saar defendió el nombramiento de Braverman y dijo que no sería removido de su cargo hasta que sea formalmente acusado o juzgado.