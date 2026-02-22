EU ofrecía millonaria recompensa por "El Mencho"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- El

ofrecía hasta

por información que condujera al arresto o condena de, "El Mencho", líder del), quien fue abatido este domingo porDe acuerdo con información delde los Estados Unidos, Washington mantiene vigente la recompensa contra Oseguera Cervantes, considerado uno de los narcotraficantes más buscados, la cual fue difundida enEl ofrecimiento forma parte delcontra Narcóticos ().-----¿Quién es "El Mencho"?Oseguera Cervantes, nacido el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, era identificado comoy máximo dirigente del, organización que surge en 2009 y que se consolida como una de las estructuras criminales con mayor presencia territorial y capacidad de tráfico de metanfetamina, cocaína, heroína y, en años recientes, fentanilo hacia Estados Unidos.Desdeenfrenta diversasante elpara el Distrito de Columbia.La acusación formal sustitutiva más reciente, presentada el, lo señala porsustancias controladas con fines de importación ilegal a territorio estadounidense, así como por el uso de armas de fuego en relación cony por operar una empresa criminal continua.En el, la entoncesofrecía unade pesos, a quien aporte información veraz y útil para la localización y detención del líder del, Rubén Oseguera Cervantes y/o Nemesio Oseguera Cervantes y/o Nemesio Oseguera Ramos, "El Mencho", acusado de los delitos de delincuencia organizada y otros.Cabe mencionar que eles responsabilizado por numerososcontra grupos rivales yde seguridad mexicanas, además de presuntos intentos de asesinato contra funcionarios públicos.Tras el arresto del líder del Cártel de Sinaloa,, en, "El Mencho" se convirtió en elde México.Hasta el momento,no han detallado las circunstancias delen el que es abatido el presunto líder criminal, cuya captura era prioritaria tanto para México como para Estados Unidos.