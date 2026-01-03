Confirma Trump captura de Maduro tras bombardear Caracas

Después de los diferentes ataques en Caracas, Venezuela, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

A través de su cuenta de Truth Social, el presidente estadounidense confirmó que ordenó atacar diferentes puntos de Venezuela y anunció su captura y llevado fuera del país.

"Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país. Esta operación se ha realizado en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses".

Trump brindará más detalles en Mar-a-Lago, Florida, a las 11:00 de la mañana. De acuerdo con CBS News, que citó a fuentes informadas, Maduro fue capturado por la Fuerza Delta, la unidad de misiones especiales de élite del ejército estadounidense.

El presidente venezolano está desde 2020 acusado de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos contra EE.UU.

En EE.UU. estos cargos podrían acarrear penas de entre veinte años y cadena perpetua.

El diario estadounidense The New York Times dijo que, en una breve entrevista telefónica, Trump celebró el éxito de la misión para capturar a Maduro. "Mucha buena planificación y muchas tropas excelentes, excelentes personas", dijo el mandatario estadounidense. "En realidad, fue una operación brillante".

Cuando se le preguntó si había solicitado la autorización del Congreso para la operación o qué pasaría ahora con Venezuela, Trump respondió que abordaría esos asuntos durante su próxima rueda de prensa.

Más tarde, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dijo que se desconoce el paradero de Maduro y de su esposa y exigió a Estados Unidos una "prueba de vida" de ambos. También dijo que el ataque de Estados Unidos mató a militares y civiles. El gobierno estadounidense se limitó a decir que no hubo estadounidenses afectados por la operación.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció un "despliegue masivo de armas" para responder a Estados Unidos, "Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos", dijo Padrino López en un video difundido en redes sociales.

Venezuela denuncia ataques en cuatro estados

Después de que una serie de explosiones se reportaran en la madrugada en Caracas, el gobierno de Venezuela dio la primera información oficial que se tiene de este hecho. Denunció ante la comunidad internacional lo que llamó una agresión militar por el Gobierno de los Estados Unidos contra la ciudad de Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Según el comunicado, el presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenado la implementación del decreto que declara el estado de "conmoción exterior" y además pasar de inmediato a la lucha armada. No especificó qué medidas tomará el ejército venezolano.

El documento no especifica qué tipo de ataques son los que se recibieron esta madrugada; sin embargo, reporteros de varios medios han informado de daños y humo en varios cuarteles e instalaciones militares. En redes sociales circulan videos no verificados de helicópteros y aviones sobre la capital venezolana.

México condena acciones militares de EU en Venezuela

El Gobierno de México condenó y rechazó de manera enérgica las acciones militares realizadas de forma unilateral en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de Venezuela.

Lo anterior al considerar que dichas operaciones constituyen una violación al Artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A través de un posicionamiento oficial, México subrayó que, en apego a sus principios de política exterior y a su histórica vocación pacifista, hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos establecidos en la Carta de la ONU, y a poner fin a cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolanos.

El gobierno mexicano recordó que América Latina y el Caribe han sido declarados una zona de paz, sustentada en el respeto mutuo entre los Estados, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso o la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar representa un grave riesgo para la estabilidad regional.

En este contexto, México reiteró de manera enfática que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias entre las naciones, y reafirmó su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y a evitar una confrontación mayor.

Asimismo, instó a la Organización de las Naciones Unidas a actuar de inmediato para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo entre las partes involucradas y generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, por conducto de la Embajada de México en Venezuela, se mantendrá en comunicación permanente con las personas mexicanas residentes en ese país, con el fin de brindarles la asistencia necesaria.

También recomendó a la comunidad mexicana permanecer atenta a la información que se genere en las próximas horas y utilizar los canales de contacto de emergencia de la representación diplomática en Caracas.

