Mundo

Francia, Rusia y China condenan acciones de EU en Venezuela

Jean-Noël Barrot advierte que una solución política no puede venir impuesta desde el exterior

Por EFE

Enero 03, 2026 08:50 a.m.
A
Foto: AP

Foto: AP

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, desautorizó este sábado la captura por Estados Unidos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que critica por haber "confiscado el poder" al pueblo, y advierte de que una solución política no puede venir impuesta del exterior.

En un mensaje en su cuenta de X, Barrot insistió en que "la operación militar que ha conducido a la captura de Nicolás Maduro infringe el principio de no recurrir a la fuerza en el que se basa el derecho internacional".

Sobre todo, insistió en que "ninguna solución política duradera puede ser impuesta del exterior y los pueblos soberanos deciden solos su futuro". 

Rusia se solidariza con el pueblo venezolano

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, habló este sábado por teléfono con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y se solidarizó con el pueblo de Venezuela tras el ataque de Estados Unidos.

"Lavrov expresó su firme solidaridad con el pueblo venezolano ante la agresión militar (de EE.UU.)", señaló Exteriores ruso en un comunicado, que se difunde en medio de informaciones en la prensa occidental sobre una supuesta partida de Delcy Rodríguez con destino a Rusia.

La nota agrega que Moscú seguirá apoyando la política de Caracas dirigida a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país.

"Las partes se pronunciaron a favor de no permitir una mayor escalada y la búsqueda de una salida de la situación a través del diálogo", señala el comunicado.

Durante su conversación, Lavrov y Rodríguez expresaron su compromiso mutuo para seguir fortaleciendo la asociación estratégica integral entre ambos países.

Pekín condena los ataques de EE.UU. en Venezuela

China condenó este sábado los ataques militares lanzados por Estados Unidos contra Venezuela y pidió a Washington que respete el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en una reacción oficial difundida por el Ministerio de Exteriores chino. 

