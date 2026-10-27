Confirman el viaje de León XIV a Sudamérica

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Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV seguirá adelante con su viaje previsto del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, una vez que los médicos determinarán que no hay razones médicas que le impidan viajar tres semanas después de una cirugía por cáncer de pulmón, confirmó el Vaticano el lunes.

La oficina de prensa del Vaticano indicó que la recuperación del papa continúa avanzando en consonancia con las evaluaciones favorables de su equipo médico. Confirmó que el pontífice mantiene el ya ambicioso programa del viaje, sin cambios anunciados.

Desde su regreso al Vaticano, León XIV ha reanudado gradualmente sus actividades y ajusta su agenda para priorizar la recuperación y los períodos de descanso, señaló el comunicado.

El médico del papa, Luigi Carbone, afirmó que no hay ninguna razón médica que impida el viaje de León a Sudamérica, que incluye una docena de vuelos y dos trayectos en helicóptero.

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León XIV manifestó su gratitud por las oraciones y el apoyo que ha recibido durante su recuperación y expresó que estaba ansioso por regresar a una región donde pasaron períodos importantes de su vida.