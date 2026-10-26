Hombre de Illinois acusado por envío de polvo a Congreso

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SPRINGFIELD, Illinois, EE.UU. (AP) — Un hombre de Illinois de 37 años está acusado de enviar cartas a miembros del Congreso de Estados Unidos que contenían un polvo blanco, según registros de un tribunal federal.

Detalles confirmados

La denuncia penal, hecha pública el lunes, sostiene que Matthew Ungelsbee envió al menos cuatro sobres blancos con una sustancia en polvo a funcionarios electos en Chicago. Llevaban matasellos de Springfield, Illinois, del 19 de octubre y tenían el nombre de Unglesbee escrito a mano en la sección de la dirección del remitente.

Unglesbee, de Quincy, en el suroeste de Illinois, está acusado de enviar por correo comunicaciones amenazantes y de perpetrar una farsa. Tenía previsto comparecer ante el tribunal la tarde del lunes. Los registros judiciales no incluían a un abogado defensor, y no se pudo encontrar un número de teléfono de Unglesbee. Un mensaje de Facebook enviado a un Matthew Unglesbee en Quincy no recibió respuesta hasta el momento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Cómo ocurrió la investigación?

Agentes del FBI entrevistaron a Unglesbee en su casa el domingo y él les dijo que todas las cartas contenían sal, según muestran los registros judiciales. Afirmó que había enviado las cartas después de escuchar a alguien hablar en las noticias sobre envíos similares este mes.

Las pruebas confirmaron que la sustancia blanca no era peligrosa. Los registros no identificaron la sustancia.

El motivo no estaba claro. Pero, según la denuncia, Unglesbee dijo que sabía que los miembros del Congreso "se lo tomarían en serio" porque el polvo podría percibirse como ántrax, que él sabía que era peligroso y que podría provocar una respuesta de equipos especializados en materiales peligrosos.

"Unglesbee afirmó que estaba bromeando, pero reconoció que los destinatarios no sabrían que estaba bromeando y podrían percibirlo como una amenaza", de acuerdo con la denuncia.

Los investigadores indicaron que ninguno de los destinatarios abrió las cartas. Los registros muestran que el sobre más reciente se recibió el 23 de octubre en la oficina de un senador de Estados Unidos. Según los documentos, contenía una sustancia blanca en polvo y una nota escrita a mano que decía: "JAJA disfruten el regalo".

La investigación comenzó después de que una persona que dio un aviso anónimo reportó haber escuchado a Unglesbee en un restaurante hablar de enviar por correo una sustancia sospechosa a miembros del Congreso. El FBI recibió el aviso el 16 de octubre y localizó a Ungelsbee después de que los sobres llegaron a las oficinas del Congreso días más tarde.

No se dieron a conocer los nombres de los destinatarios. Los registros muestran que las autoridades registraron la casa de Unglesbee y encontraron un quinto sobre dirigido a la oficina en Washington, D.C., de otro miembro del Congreso.

Este mes, las autoridades federales dijeron que estaban investigando cartas con "sustancias sospechosas" que habían sido enviadas por correo a oficinas del Congreso y electorales en todo el país. Esa investigación del FBI, del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y de la Policía del Capitolio de Estados Unidos se dio a conocer por primera vez en un mensaje del sargento de armas del Senado obtenido el 15 de octubre por The Associated Press.

Unglesbee negó estar involucrado con esos envíos.