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Continúa la actividad eruptiva del Monte Etna

Por EFE

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Continúa la actividad eruptiva del Monte Etna
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      Roma, Ita.- La nueva actividad eruptiva del Etna, el volcán activo más alto de Europa, que comenzó el pasado 7 de agosto, ha provocado este martes el cierre total del aeropuerto Vincenzo Bellini de Catania, en Sicilia, causando enormes problemas sobre todo entre los turistas.

      En estos últimos días, ya se habían suspendido y desviado varios vuelos, pero esta mañana la empresa gestora del aeropuerto (SAR) decidió que, "debido a la actividad eruptiva del Etna y la consiguiente liberación de ceniza volcánica a la atmósfera, todas las operaciones de vuelo con origen y destino quedan suspendidas hasta las 19:00 horas del 11 de agosto".

      Con el cierre del aeropuerto en plena temporada turística la situación que se ha creado tiene importantes repercusiones en la movilidad.

      La erupción del volcán lleva varios días en curso, generando una nube de ceniza desde la cima que está inundando numerosas poblaciones de la zona. Desde el domingo, la nube de humo se ha desplazado hacia el sur-suroeste, afectando así al aeropuerto y ayer la nube de ceniza alcanzó por completo la localidad del Etna y las pistas del aeropuerto.

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      En la cima del volcán se registran una serie de potentes explosiones y fuentes de lava y el Instituto Nacional de Geofísica de Catania (INGV) informa de una intensa y continua actividad explosiva en el cráter Voragine.

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