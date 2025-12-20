logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Fotogalería

"EL NIÑO QUE SALVó LA NAVIDAD"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Cristina Fernández hospitalizada en Buenos Aires por apendicitis

Tras ser diagnosticada con apendicitis, Cristina Fernández es operada en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires.

Por El Universal

Diciembre 20, 2025 07:29 p.m.
A
Cristina Fernández hospitalizada en Buenos Aires por apendicitis

Buenos Aires, 20 dic (EFE).- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) fue ingresada este sábado en un hospital de Buenos Aires con un cuadro de apendicitis por el cual debió ser sometida a una intervención, según informaron a EFE fuentes del entorno de la exmandataria, que cumple desde junio pasado en su domicilio una pena a seis años de prisión.

Fernández fue ingresada en el Sanatorio Otamendi de la capital argentina por recomendación médica debido un agudo dolor abdominal.

La exmandataria fue luego sometida a exámenes que concluyeron que sufría una apendicitis, por lo que se decidió intervenirla.

Para poder ser trasladada a la clínica desde el domicilio del barrio de Constitución donde cumple la pena en su contra debió recibir una autorización judicial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Esta representa la primera salida de su vivienda desde que entró en vigor su detención el 17 de junio de este año, tras ratificarse la condena en su contra por el caso conocido como ´Vialidad´, en el que fue declarada culpable de irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno y el de su difunto esposo.

A los seis años de prisión se suma además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Desde el pasado 6 de noviembre, Fernández afronta un nuevo juicio -al que asiste virtualmente- por la causa de corrupción conocida como 'los cuadernos de las coimas', en la que se la acusa de liderar una asociación ilícita de 86 personas para recaudar sobornos de empresarios a cambio de contratos públicos entre 2003 y 2015.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cristina Fernández hospitalizada en Buenos Aires por apendicitis
Cristina Fernández hospitalizada en Buenos Aires por apendicitis

Cristina Fernández hospitalizada en Buenos Aires por apendicitis

SLP

El Universal

Tras ser diagnosticada con apendicitis, Cristina Fernández es operada en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires.

FGR entrega a Estados Unidos acusados por medicamento falsificado y abuso sexual
FGR entrega a Estados Unidos acusados por medicamento falsificado y abuso sexual

FGR entrega a Estados Unidos acusados por medicamento falsificado y abuso sexual

SLP

EFE

La colaboración entre México y EE.UU. se refuerza con la extradición de sujetos acusados por delitos graves, fortaleciendo la seguridad internacional.

Soldados estadounidenses capturan buque petrolero en Venezuela
Soldados estadounidenses capturan buque petrolero en Venezuela

Soldados estadounidenses capturan buque petrolero en Venezuela

SLP

AP

Trump anuncia bloqueo de barcos petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

Desaparición de archivos del Departamento de Justicia de EE. UU.
Desaparición de archivos del Departamento de Justicia de EE. UU.

Desaparición de archivos del Departamento de Justicia de EE. UU.

SLP

AP

La desaparición de imágenes de Trump y Epstein de los documentos del Departamento de Justicia despierta interrogantes sobre la transparencia en la investigación.