Cuba se solidariza con Gustavo Petro

El Gobierno de Cuba se solidarizó este lunes con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y rechazó la "injerencia" y "falacias" de Estados Unidos, a las que considera como una "nueva arremetida imperialista".

"Querido presidente Gustavo Petro, los pueblos de Nuestra América están contigo y con Colombia. Rechazamos la injerencia y las falacias del Gobierno de EE.UU.", escribió en X el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel.

Las tensiones diplomáticas entre EE.UU. y Colombia volvieron a escalar este domingo, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el fin de la ayuda financiera al país suramericano por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico y acusara al mandatario, Gustavo Petro, de ser "un líder del narcotráfico".

En ese sentido, el presidente cubano afirmó que Washington "intenta reimponer la Doctrina Monroe en sus relaciones con las naciones soberanas de América Latina y el Caribe".

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, expresó en redes sociales su "apoyo y solidaridad" con Petro "frente a la nueva arremetida imperialista" de Estados Unidos.

Las declaraciones de Trump se producen un mes después de que Estados Unidos retirara a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas, junto a otras cuatro naciones, por haber "incumplido manifiestamente" en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antidrogas.

Petro respondió en X que Trump "está engañado" en su opinión sobre él y le recomendó "leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas".

Por su parte, la Cancillería de Colombia rechazó la "amenaza directa contra la soberanía nacional" de Trump y anunció que acudirá a "todas las instancias internacionales" para defenderla.

El Gobierno colombiano llamó este lunes a consultas a su embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, ante la nueva crisis en la relación bilateral por las críticas del presidente Gustavo Petro al hundimiento de lanchas supuestamente cargadas de drogas en el mar Caribe y la suspensión de la ayuda financiera de Washington, anunciada por Trump.

Ese llamado se produce en un momento de tensión bilateral por las diferencias entre Petro y Trump con respecto a la política antidrogas de Estados Unidos, y en especial por el desligue militar de ese país en el Caribe, cerca de Venezuela, como parte de una campaña contra el narcotráfico.

Como parte de esa operación han sido hundidas al menos siete embarcaciones en las cuales han muerto unas 30 personas, algunas de las cuales eran colombianas, según Petro, quien acusó a Estados Unidos de "asesinato" por la muerte de un pescador.