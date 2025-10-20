El papa León X IV canoniza al “médico de los pobres”

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV canonizó al querido “médico de los pobres” de Venezuela el domingo ante decenas de millas de personas, ofreciendo a la nación sudamericana su primer santo y una razón para celebrar en medio de su prolongada crisis económica y nuevas tensiones con Estados Unidos.

José Gregorio Hernández, venerado por millones por su dedicación a los pobres, fue declarado santo junto a la fundadora de una orden religiosa venezolana, la madre Carmen Rendiles Martínez, en una misa en la plaza de San Pedro que León llamó una “gran celebración de santidad”.

Miles de venezolanos entusiastas llenaron la plaza y colgaron banderas venezolanas en las barricadas policiales, agregando toques de rojo, azul y amarillo que coincidían perfectamente con los uniformes de los guardias suizos presentes.

Miles más que no pudieron viajar a Roma se reunieron durante la noche en la plaza de Caracas frente a la iglesia Nuestra Señora de La Candelaria, donde se erige una estatua de Hernández de 8 metros, y vieron la misa desde Roma en una pantalla gigante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En total, siete personas fueron canonizadas en una ceremonia que el papa Francisco puso en marcha en algunos de sus últimos actos como papa.

Fueron canonizados el arzobispo Ignazio Choukrallah Maloyan, un católico armenio que fue asesinado por negarse a renunciar a su fe durante lo que el Vaticano ha descrito como el genocidio armenio de la era otomana; la hermana Vincenza María Poloni, fundadora de una orden religiosa en el siglo XIX; la hermana María Troncatti, una misionera italiana en Ecuador, y Bartolo Longo.