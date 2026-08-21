De la Espriella presenta a nueva cúpula militar

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BOGOTÁ.- El presidente colombiano Abelardo de la Espriella presentó el jueves a la nueva cúpula militar, a la que le encomendó "liberar a Colombia del crimen" y el "narcoterrorismo", en línea con su promesa de convertir la seguridad en una prioridad de su gobierno.

"Cumplo la palabra que dije en campaña designando a una cúpula de nuestras fuerzas militares absolutamente extraordinaria que nos va a llevar, con la ayuda de Dios, a ganarle de manera decidida y contundente la guerra al crimen, al narcoterrorismo", aseguró De la Espriella en una declaración a la prensa desde Barranquilla, en el Caribe colombiano.

Al mando del Ejército estará el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez; de la Armada Nacional, el vicealmirante Javier Jaimes Pinilla —quien se venía desempeñando como jefe de Planeación Naval de la institución— y de la Fuerza Aeroespacial, el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa.

Como comandante general de las Fuerzas Armadas eligió al mayor general Erick Rodríguez Aparicio, quien fue retirado de un alto cargo en junio durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), en medio de una controversia por sus declaraciones sobre presuntas presiones de grupos armados ilegales en las elecciones presidenciales.

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"Vamos a traerle paz a nuestro pueblo, pero no la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado; la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes", afirmó el conservador De la Espriella.