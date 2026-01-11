Demandas de aliados de Trump podrían influir en el censo 2030

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — El próximo censo de Estados Unidos está a cuatro años de distancia, pero dos demandas que se están desarrollando este año podrían afectar cómo se lleva a cabo y quién será contado.

Aliados del presidente Donald Trump están detrás de las demandas federales que desafían varios aspectos del conteo que realiza cada década la Oficina del Censo, el cual se utiliza para determinar la representación en el Congreso y cuánta ayuda federal llega a los estados.

Los desafíos se alinean con partes de la agenda de Trump, incluso cuando la administración republicana debe defender a la agencia en la corte.

Un bufete de abogados demócrata está representando los esfuerzos para intervenir en ambos casos debido a preocupaciones sobre si el Departamento de Justicia defenderá vigorosamente a la oficina. Hasta ahora, no ha habido indicios de que los abogados del gobierno estén actuando de otra manera, y los abogados del departamento han solicitado que uno de los casos sea desestimado.

Mientras las acciones legales avanzan en los tribunales, la Oficina del Censo está avanzando con su planificación para el conteo 2030 y tiene la intención de realizar pruebas en seis ubicaciones este año.

Los desafíos legales

America First Legal, cofundada por Stephen Miller, subjefe de despacho de Trump, lidera una de las demandas, presentada en Florida. Esta impugna los métodos que la oficina ha utilizado para proteger la privacidad de los participantes y para garantizar que las personas en instalaciones de vida grupal, como dormitorios y hogares de ancianos, sean contadas.

La intención de la demanda es evitar que esos métodos se utilicen en el censo de 2030 y que se revisen las cifras de 2020.

"Este caso trata de detener métodos ilegales que socavan la representación equitativa y asegurar que el próximo censo cumpla con la Constitución", dijo en un comunicado Gene Hamilton, presidente de America First Legal.

La otra demanda fue presentada en un tribunal federal en Luisiana por cuatro fiscales generales estatales republicanos y la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, que se opone a la inmigración ilegal y apoya la reducción de la inmigración legal. La demanda busca excluir a las personas que están en Estados Unidos ilegalmente de ser contadas en los números para la redistribución de distritos congresionales.

En ambos casos, grupos externos representados por el Elias Law Group, alineado con los demócratas, han buscado intervenir debido a preocupaciones de que el Departamento de Justicia pueda llegar a acuerdos amistosos con los impugnadores.

En el caso de Florida, un juez permitió que una asociación de jubilados y dos estudiantes universitarios se unieran a la defensa como intervinientes. Los abogados del Departamento de Justicia han solicitado que el caso sea desestimado.

En la demanda de Luisiana, los abogados del gobierno dijeron que tres capítulos de la Liga de Mujeres Votantes y el condado Santa Clara en California no habían mostrado ninguna prueba de que los abogados del departamento harían algo diferente a defender enérgicamente a la Oficina del Censo. Un juez aún no ha dictaminado sobre su solicitud para unirse al caso.

Blake McCarren, portavoz del Elias Law Group, se refirió en un correo electrónico a su moción para desestimar el caso de Florida, advirtiendo sobre "un efecto innecesariamente caótico y disruptivo sobre el proceso electoral" si el grupo legal conservador prevaleciera y los 50 estados tuvieran que redibujar sus distritos políticos.

Alineándose con la agenda de Trump

Los objetivos de las demandas, particularmente el caso de Luisiana, se alinean con partes centrales de la agenda de Trump, aunque el censo de 2030 se llevará a cabo con otro presidente porque su segundo mandato termina en enero de 2029.

Durante su primer mandato, para el censo de 2020, Trump intentó evitar que aquellos que estaban en Estados Unidos ilegalmente fueran utilizados en los números de distribución, que determinan cuántos representantes congresionales y votos del Colegio Electoral recibe cada estado. También buscó que los datos de ciudadanía se recopilaran a través de registros administrativos.

Un experto republicano en redistribución había escrito que usar solo la población en edad de votar, en lugar de la población total, para el propósito de redibujar distritos legislativos podría ser ventajoso para los republicanos y los blancos no hispanos.

Ambas órdenes de Trump fueron rescindidas cuando el demócrata Joe Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021, antes de que la Oficina del Censo publicara las cifras del censo de 2020. La primera administración Trump también intentó agregar una pregunta de ciudadanía al cuestionario del censo de 2020, una acción que fue bloqueada por la Corte Suprema de Estados Unidos.

En agosto, Trump instruyó al Departamento de Comercio para cambiar la forma en que la Oficina del Censo recopila datos, buscando excluir a los inmigrantes que están en el país sin permiso legal. Ni los funcionarios de la Casa Blanca ni el Departamento de Comercio, que supervisa la Oficina del Censo, explicaron qué acciones se estaban tomando en respuesta a la publicación en redes sociales del presidente.

Los republicanos en el Congreso han introducido legislación para excluir a los no ciudadanos del proceso de distribución. Eso podría reducir el conteo en ambos estados, rojos y azules, porque los estados con más personas en Estados Unidos ilegalmente incluyen California, Texas, Florida y Nueva York, según el Centro de Investigación Pew.

La 14ª Enmienda de la Constitución dice que "el número total de personas en cada estado" debe contarse para los números utilizados para la distribución. Los números también guían la distribución de 2,8 billones de dólares en fondos federales a los estados para carreteras, atención médica y otros programas.

Defendiendo a la Oficina del Censo

La demanda de Luisiana fue presentada al final de la administración Biden y en marzo se pausó a solicitud del Departamento de Comercio. Los abogados del Departamento de Justicia que representan a la agencia del gabinete dijeron que necesitaban tiempo para considerar la posición del nuevo liderazgo en la segunda administración de Trump. Los fiscales generales estatales en diciembre pidieron que se levantara esa suspensión.

En el expediente judicial no hay nada hasta ahora que sugiera que esos abogados del gobierno hayan hecho algo para socavar la defensa de la Oficina del Censo en ambos casos, a pesar de las preocupaciones de los intervinientes.

En el caso de Luisiana, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron en contra de levantar la suspensión, diciendo que la Oficina del Censo estaba en medio de la planificación para el conteo de 2030: "En esta etapa de tales preparativos, levantar la suspensión no es apropiado".