Carlos Rivera tenía planeado grabar canción con Yeison Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- Carlos Rivera tenía planeado grabar una canción con el cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció a los 37 años tras sufrir un accidente aéreo; la muerte del artista impactó al gremio artístico y a sus seguidores, quienes sabían que el intérprete de música regional soñó tres veces con que tendría un accidente aéreo y fallecería.

Rivera compartió un par de fotos con Yeison y escribió:

"Querido @yeison_jimenez Nos quedó pendiente nuestra canción. El último mensaje era que nos veríamos aquí en México. Que tu música sea eterna hermano. Dios te reciba en el cielo. Abrazo a tu familia y a tus fans con todo mi cariño", se lee.

Natalia Jiménez también lamentó la noticia y compartió que hace apenas unos meses estuvieron juntos, y le agradeció las ocasiones que sin saberlo, la ayudó a librar muchas batallas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Primo, amigo, parce querido, fuiste cómplice y aliado en muchas batallas que nunca tuviste idea de lo importantes que fueron en mi vida. Hoy me dan la noticia de que te adelantaste en el camino, y no puedo entenderlo, no comprendo, hace tan sólo unos meses estábamos compartiendo momentos felices en nuestro México lindo y querido, el Colombiano más Mexicano como te apodaron por acá. A todos los que dejaste atrás, tus amigos, tu familia, tus fanáticos y compañeros, les envío mis más sinceras condolencias. Gracias por todo tu cariño y apoyo siempre. Te vamos a extrañar primo querido", escribió.

Los cantantes Natalia Jiménez y Yeison Jiménez.

La agrupación Río Roma se mostró incrédula ante la noticia.

"No lo puedo creer, QEPD un ser tan talentoso y extraordinario Yeison Jiménez. Que Dios les de fortaleza, resignación y paz a sus seres amados y sus fans que lo recordarán siempre a través de sus canciones. Abrazo hasta el cielo".

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, se puso a las órdenes de la familia de Yeison:

"Qué lamentable noticia mando mucha fuerza a todos sus familiares, Dios tiene un nuevo ángel que los cuidará desde el cielo, si ocupan algo de un servidor estoy a sus órdenes", expresó.

El cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció este sábado junto con otras cinco personas en un accidente de avioneta en el departamento de Boyacá (centro), reveló hace veinte días en un programa de televisión que tres veces soñó con siniestros aéreos y en uno de ellos moría.

"Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera y le diera una vuelta. Cuando él llegaba me decía: ´Patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné'", contó Jiménez en el programa "Se dice de mí", de Caracol Televisión, el pasado 20 de diciembre.

"En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias", agregó.

El artista, de 34 años, falleció este sábado junto con cuatro de sus colaboradores y el piloto cuando su avioneta se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de la ciudad de Paipa (Boyacá) con destino a Medellín desde donde seguiría para una presentación en la localidad de Marinilla.

En 2021 la revista Billboard lo reconoció como artista revelación latino y en los últimos años logró llenar grandes escenarios del país, entre ellos el Movistar Arena de Bogotá, un hito para un género históricamente asociado a espacios más pequeños.